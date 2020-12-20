桃園失智人口約2萬人 各衛生所對65歲老人評估發掘個案

桃園市衛生局根據衛生福利部推估，目前台灣失智人口已逾28萬人，桃園市則有約2萬人，且有9成居住在社區中，為發掘更多失智個案，市府在各區衛生所對65歲以上長者進行失智評估，也對疑似個案提供3次交通費補助。

失智症是一種進行性且無法治癒的疾病，患者會逐漸記不得事情，嚴重者甚至會將親人遺忘，針對失智症患者，市府與醫療院所合作，提供多種非藥物治療方式；對於長期照顧失智症的家屬也有喘息服務，讓家屬能申請休息時間。

住在中壢區的陳阿姨，媽媽今年高齡86歲，2011年時發現媽媽有記憶力衰退的狀況，經醫院確診為失智症，她表示，照顧失智症患者要耗費相當大的心力，光要去林口長庚醫院看醫生，前4天就要狂打電話叫車，平時也要常帶媽媽到外面多跟人互動，需要長時間的陪伴。

陳阿姨說，對家屬來說最有感的是喘息服務，可選擇居服員到家中照護，或是將長者送到住宿式機構，會有機構專業人員提供24小時照護，且近年來市府多派了個案管理師，每月都會進行電話訪談，提供家屬即時反應的管道，讓她減輕不少壓力。

「現在鼓勵多從社區中發掘失智個案」，衛生局長期照護科代理科長黃翠咪表示，各區衛生所針對65歲以上長者做癌症篩檢時，會一併進行失智評估，桃園有4間失智症共同照護中心，分別為長庚紀念醫院、天晟醫院、聯新國際醫院及桃園醫院，目前共約服務3000名失智患者。

失智症患者都採取非藥物治療方式，如「還記得以前很會縫衣服嗎？」、「年輕時養的狗叫什麼名字？」，帶領失智症患者多懷舊，回想過去的記憶或曾經拿手的事情，以此訓練認知功能，其他還有音樂治療、寵物治療等。

黃翠咪提醒，家中長者若出現疑似失智症狀況，家屬可帶長者到醫療院所進行診斷，衛生局會補助3次交通費，1次補助200元，總共可補助3次，希望能提升發現失智個案的比率。