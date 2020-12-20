竹縣桶柑、帝王柑旱災農損 獲農委會核定現金救助

新竹縣的柑桔栽種面積高達2400公頃，其中桶柑及帝王柑受9、10月乾旱影響大減產，縣府農業處及農委會近日勘災，峨眉、北埔、寶山及竹東等4鄉鎮獲得現金救助，每公頃補助7萬5000元，自19日起受理災戶申請，呼籲受害果農備妥相關證件至鄉鎮公所登記辦理。

農業處表示，接獲農民反映後便陸續前往會勘，此次辦理救助地區及項目為峨眉鄉、寶山鄉、竹東鎮、北埔鄉的桶柑，以及寶山鄉的帝王柑，根據農業天然災害現金救助項目及額度，每公頃救助金額為7萬5000元，農友從12月19日至28日止，可攜帶土地登記謄本或有效期間的土地委託經營或租賃契約書、身份証及農會存摺等，至鄉鎮公所提出申請。

峨眉鄉農會表示，峨眉鄉桶柑種植面積約600多公頃，往年產量約1500公噸，受乾旱影響，預估產量將減少6成，且桶柑也較小顆；寶山鄉農會也說，寶山鄉桶柑種植面積約500公頃，因缺水預估將減收5成以上。