高齡失智者掌廚做菜 桃園9個認知休憩站就像咖啡店

高齡失智並非負擔，一樣可以投入服務業等工作，桃園市內有9個認知休憩站，從外觀看起來像是簡餐店、咖啡店，顛覆民眾對失智症據點的印象，讓部分輕度認知障礙（MCI）能參與做菜、送餐等工作。

每周四接近中午時段，走進中壢區「木匠的家」認知休憩站能聞到陣陣飯菜香，廚房內傳來嘻笑聲「阿姨我當你二廚，下一道菜要做什麼？」，70多歲的張阿姨（化名）雖然有輕度認知障礙，但仍記得最拿手的炒菜本領，在廚房指揮社工師幫忙洗菜，準備著15人份的餐點。

在廚房裡陪著張阿姨做菜的便是木匠的家副總幹事許筱婷，她表示，其實做菜也是一種懷舊治療，長輩們都很會做菜，刺激長輩動腦去想一下要做什麼，雖然製作到一半常會忘記下個步驟，但經提醒後做完4道菜，擔任主廚對阿姨來說非常有成就感。

社工師游美智說，失智症患者的記憶力很差，在一般人看起來很簡單的步驟但他們還是會忘記，以做菜舉例，很多人會說請把桌上洋蔥、紅蘿蔔、高麗菜分別切絲，但對失智症患者要分項講解，等洋蔥切完再提醒把紅蘿蔔也切絲，這樣才不會忘記。

木匠的家已成立21年，每周三早上邀請職能治療師針對65歲以上的失智症患者上課，現約有15人參與；每周五早上則請運動教練，帶領65歲以下的年輕型失智症進行有氧運動、肌耐力訓練，現約有6人參加。

9個認知休憩站分布在桃園、蘆竹、中壢、八德、大溪、平鎮、龜山及大園區，社會局老人福利科長趙樹堂表示，失智的原因是因疾病進而影響到認知，由於社會對失智症仍有偏見，因此改用失智症的日文名「認知症」命名，據點外觀就像咖啡店，裡面會有社工師、護理人員提供相關服務。