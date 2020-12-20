竹縣明年有線電視費率 維持每月570元並新增200元方案

新竹縣政府有線廣播電視系統費率審查會近日召開，審議結果出爐，110年度除原方案維持每月收視費570元，並新增200元方案，預計明年1月1日實施。

縣府行政處新聞科表示，審查會議邀集工程、法律、財經、傳播、會計與消費者保護代表等多位專家學者共同研議，針對每月有線電視費用等進行審查。竹縣109年度有線電視服務品質暨收視戶滿意度調查報告中，有8成以上的民眾表示滿意，故決議維持原方案每月收視費570元，110年度也推出200元方案，雖可收視頻道較少但費用也較便宜，讓民眾可根據收視習慣選擇。

原方案維持每月收視費570元，並提供消費者預繳優惠，季繳每月優惠5元(565元x3月=1695元)、半年繳每月優惠10元(560元x6月=3360元)、年繳每月優惠20元(550元x12月=6600元)；裝機、復機、移機及分機裝置的收費上限費用維持不變。

會議中也請北視公司須持續提供3個收費頻道「BBC Earth」、「BBC Lifestyle」、「BBC CBeebies」或與其等值的收費頻道，供用戶自明年1月1日起至12月31日止免費收視。

另外，針對社會處登記在案的低收入戶，北視原先提供收視戶每月收視費用半價、裝機費免費的優惠，則新舊方案低收用戶同享。

對於有民眾認為鄰近縣市收費較便宜的疑慮，新聞科則解釋，因新竹縣幅員廣大，山區、偏遠地區面積大，人口密度較低，建設成本相對高。