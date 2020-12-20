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新竹高鐵站查獲白牌車 重罰10萬元吊扣駕照牌照

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹區監理所與新竹縣竹北警分局高鐵派出所近日擴大聯合稽查，在新竹高鐵站成功攔查白牌車1輛。圖／新竹區監理所提供
新竹區監理所與新竹縣竹北警分局高鐵派出所近日擴大聯合稽查，在新竹高鐵站成功攔查白牌車1輛。圖／新竹區監理所提供

新竹監理站接獲民眾電話檢舉新竹高鐵站有白牌車出沒，新竹區監理所與新竹縣竹北警分局高鐵派出所近日擴大聯合稽查，在新竹高鐵站成功攔查白牌車1輛，當場掣單舉發，處10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

新竹區監理所所長黃萬益表示，白牌車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為落實運輸業市場的監管機制，監理所會同警方在轄內重要運輸場站、國內旅遊熱點及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

一般駕駛白牌車收費僅有數十元到數百元不等，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，呼籲民眾切勿因小失大，得不償失。

此次18日擴大稽查取締共計攔檢2輛可疑車輛，開出一張違反公路法第77條第2項規定舉發單，處罰違規汽車駕駛人新台幣10萬元罰鍰外，還吊扣駕駛執照4個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4個月。

黃萬益說，搭乘合法計程車，是由警察機關認證合格的職業駕駛人來為乘客服務，且會依規定投保汽車強制險及意外險，維護乘客自身權益及安全，再次提醒民眾如有乘車需求，切勿選擇搭乘白牌車，以免損及自身權益求償無門。

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