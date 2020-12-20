快訊

台北馬／破全國仍錯過東奧門檻 曹純玉敗給環東「大魔王」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲前瞻2.87億 馬偕醫院旁新建園道五地下停車場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府將於馬偕醫院旁建置「園道五地下停車場」，圖為停車場預定地現況。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於馬偕醫院旁建置「園道五地下停車場」，圖為停車場預定地現況。圖／新竹市政府提供

為紓解停車需求，新竹市府持續爭取停車場經費，獲前瞻基礎建設核定2.87億元，將於馬偕醫院旁建置地下2層、246席汽車位「園道五地下停車場」，並引入智慧化停車系統，將拆除原有天橋，打造與馬偕醫院地下一樓的連通道；還打造下沉式廣場，提供更多休憩場域，工程預計明年開工，預計2022年完工。

市長林智堅表示，市府積極向中央爭取「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」補助停車場經費，去年6月獲交通部公路總局核定補助經費興建7座停車場，也是自新科國中地下停車場後，竹市睽違10年再獲中央核定補助。

交通處表示，新建的園道五地下停車場位於光復路與水源街口，旁有新源市場、馬偕醫院、清華大學，還有1.6公頃的園道綠地與知名大賣場，除上下班時間車流量大，平時也有眾多就醫與採買人潮，現有的路邊停車場僅181席汽車位、80席機車位，已無法滿足民眾需求，常有車輛因無停車位路邊違停，也導致人行道遭機車違停，非常危險。

因此，工程將保留停車場一樓平面綠地，並串聯汀甫圳、新源市場與藝文高地的綠廊，創造全新的步行空間，並打造下沉式廣場，提供民眾更多休閒場域，完整運用整個空間。

交通處指出，為考量民眾前往馬偕醫院的便利性，將拆除原先天橋，並於園道五地下停車場與馬偕醫院的地下一樓，設置連通道，讓民眾不必在大太陽或下雨天，得危險地穿越馬路前往，停車後就可直接由地下道前往馬偕醫院。

此次園道五地下停車場新建工程將興建地下2層停車場，另將路邊部分汽車位調整為機車位，並設置2％綠能優先車位、2％孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位及2％身障者專用停車位。該停車場也引入車牌辨識與多功能繳費，配合場內停車標誌指引、車位在席顯示等設備，加速車輛進出場速度，有效提升停車效率。

市府將保留原有綠地，打造下沉式廣場，提供更多休憩場域，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供
市府將保留原有綠地，打造下沉式廣場，提供更多休憩場域，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供

延伸閱讀

板橋人的記憶！ 大同水上樂園搖身為地下停車場今啟用

高市副市長林欽榮下軍令狀 鐵路園道明年2月12日開放

桃園文昌公園地下停車場啟用　年底前免費停車

員林市區停車難 三和公園將蓋地下停車場

相關新聞

獲前瞻2.87億 馬偕醫院旁新建園道五地下停車場

為紓解停車需求，新竹市府持續爭取停車場經費，獲前瞻基礎建設核定2.87億元，將於馬偕醫院旁建置地下2層、246席汽車位「...

免費景點夯 三灣落羽松紅了有療癒

苗栗縣頭份市「品園」、三灣鄉落羽松秘境、新竹縣峨眉湖72公尺高青銅彌勒大佛，免費景點相鄰，串連成了部分都會地區旅行社首選...

宗教巡禮／蘆竹誠聖宮 傳承忠義精神

桃園市蘆竹區誠聖宮主祀關聖帝君，為大坑口地區居民信仰中心，市府推動桃園航空城計畫因地方宿老請命，成為蘆竹唯一保留宗教園區...

苗栗家扶C.C.F.Girls 70周年音樂會壓軸

苗栗家扶中心才藝隊C.C.F.Girls樂團成立近10年，受扶助的少女團員從接觸打擊樂、烏克麗麗開始，到如今已能操作多種...

寫出多元新竹 30人獲竹塹文學獎

竹塹文學獎昨天頒獎，童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類30人得獎，4類首獎作品以新竹地景、眷村與黑蝙蝠中隊等在地題材...

施工縮減車道 店家招牌卡大車

桃園市八德區介壽路因捷運綠線施工形成多處交通瓶頸，不僅常態性塞車，部分路段車道縮減動線接近民宅，日前就發生大貨車撞上路旁...

確保路平品質 新竹縣長抽驗瀝青

新竹縣政府近2年投入3.4億元養護道路，今年針對13鄉鎮70個路段共48公里進行改善工程，為確保施工品質，縣長楊文科日前...

台積電新建廠房以射霧抑制揚塵效果佳 環保局辦觀摩會

苗栗縣環保局上個月針對縣內汙染排放量較大的營建工程加強稽查，發現台積電廠房新建工程使用射霧器，抑制揚塵效果顯著，特別建議...

影／從什麼都不會起步 苗栗家扶C.C.F.Girls將登大舞台

苗栗家扶中心才藝隊C.C.F.Girls樂團草創迄今近10年，受扶助的少女團員從最初「敲敲打打」開始接觸打擊樂、烏克麗麗...

88棟薑餅屋！中壢大江義賣活動 打造全台最大薑餅城

歡慶聖誕節不忘做公益，中壢大江購物中心12月18起連續三天舉辦「一星衣益」義賣活動，號召館內280家品牌廠商共襄盛舉，並...

桃園山城紅花節 打造5公尺巨型「聖誕金字塔」

每到聖誕節慶，桃園復興區就布滿整山艷紅的聖誕紅，桃園聖誕山城紅花節今年選在東安溪公有停車場辦理，今天起至本月27日為期9...

JETS嘉年華公益派對 聖誕布置、新設施營造佳節氛圍

桃園青埔JETS嘉年華開幕以來超過25萬人次造訪，被譽為2020十大熱門打卡熱點，日前確定將延長開幕至明年3月1日。聖誕...

熱門新聞

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

「真的有像在歐洲！」 奇美博物館今明兩晚濃濃歐美風

foodpanda外送員這個背章是榮譽象徵 他一連拿8個

阿妹台東跨年演唱會 首批舞台器材曝光！

南投縣長選戰綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。