獲前瞻2.87億 馬偕醫院旁新建園道五地下停車場

為紓解停車需求，新竹市府持續爭取停車場經費，獲前瞻基礎建設核定2.87億元，將於馬偕醫院旁建置地下2層、246席汽車位「園道五地下停車場」，並引入智慧化停車系統，將拆除原有天橋，打造與馬偕醫院地下一樓的連通道；還打造下沉式廣場，提供更多休憩場域，工程預計明年開工，預計2022年完工。

市長林智堅表示，市府積極向中央爭取「前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫」補助停車場經費，去年6月獲交通部公路總局核定補助經費興建7座停車場，也是自新科國中地下停車場後，竹市睽違10年再獲中央核定補助。

交通處表示，新建的園道五地下停車場位於光復路與水源街口，旁有新源市場、馬偕醫院、清華大學，還有1.6公頃的園道綠地與知名大賣場，除上下班時間車流量大，平時也有眾多就醫與採買人潮，現有的路邊停車場僅181席汽車位、80席機車位，已無法滿足民眾需求，常有車輛因無停車位路邊違停，也導致人行道遭機車違停，非常危險。

因此，工程將保留停車場一樓平面綠地，並串聯汀甫圳、新源市場與藝文高地的綠廊，創造全新的步行空間，並打造下沉式廣場，提供民眾更多休閒場域，完整運用整個空間。

交通處指出，為考量民眾前往馬偕醫院的便利性，將拆除原先天橋，並於園道五地下停車場與馬偕醫院的地下一樓，設置連通道，讓民眾不必在大太陽或下雨天，得危險地穿越馬路前往，停車後就可直接由地下道前往馬偕醫院。