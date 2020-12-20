免費景點夯 三灣落羽松紅了有療癒
苗栗縣頭份市「品園」、三灣鄉落羽松秘境、新竹縣峨眉湖72公尺高青銅彌勒大佛，免費景點相鄰，串連成了部分都會地區旅行社首選1日遊路線，今年冬天遊客爆量，尤其是季節限定的落羽松正值變色美麗，近來假日一天要湧入上百輛遊覽車朝聖。
三灣鄉落羽松秘境16甲面積，地主蘇盛泉在水中種植數百棵落羽松，山坡地遍植肖楠、羅漢松等花木，近來日夜溫差大，落羽松轉紅倒映在水中，還有群鴨戲水成趣，置身其中有療癒，吸引遊客拍照打卡，假日1天上百輛遊覽車也創造「商機」，偏遠地區人聲鼎沸，有攤販市集及街頭藝人駐點表演。
三灣鄉落羽松秘境從台3線101公里處轉入產業道路，道路相當狹窄，附近沒有公有停車場，僅有私人收費停車場，台3線沿線禁止停車，並是警方取締違規停車重點，遊客要特別注意交通問題。
蘇盛泉說，落羽松秘境原意做為親友聚會烤肉的地方，3年前景觀在網路流傳，一傳十、十傳百，就紅了起來，園區還持續美化中，再過幾年會更漂亮，因此暫時維持免費開放，許多旅行社還會串連鄰近的品園、峨眉湖彌勒大佛，安排1日遊，親近自然有亮點，又可以節省成本。
頭份市品園是蘇盛泉住處，占地近萬坪，庭園花木扶扶疏、造景美麗，也是「命中注定我愛妳」等偶像劇取景場地，品園1999建造完成，除了生活起居區外，7000多坪鳥園、莊園，他都不吝於分享，開放遊客參觀，也成了受歡迎的免費景點。
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