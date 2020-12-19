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台積電新建廠房以射霧抑制揚塵效果佳 環保局辦觀摩會
苗栗縣環保局上個月針對縣內汙染排放量較大的營建工程加強稽查，發現台積電廠房新建工程使用射霧器，抑制揚塵效果顯著，特別建議縣內大面積裸露工程參考採用，環保局最近並舉辦射霧器抑制揚塵觀摩會，邀營建工程及固定逸散源等事業單位參與，提供業者揚塵抑制工具的另一項選擇，盼減少因施工或操作不當導致揚塵影響空氣品質。
苗栗縣環保局長陳華盛表示，環保局日前執行中部5縣市空氣品質不良季節聯合稽查時，發現台積電公司FAB作業廠房新建工程針對易發生揚塵汙染的裸露地表及土方堆置區採用大型射霧器進行揚塵抑制作業，不僅全縣首見，且現場實際抑制揚塵效果顯著，因此特邀縣內大型營建工程及固定逸散源等單位參與12月16日的觀摩會，以台積電廠房新建工程為示範，分享射霧器使用經驗，讓與會者對使用射霧器在揚塵抑制有更深入了解。
環保局指出，今年降雨情況不良，各地水情吃緊，為避免業者降低灑水頻率或面積來解決水源不足問題，進而影響揚塵抑制作業，因此環保局希望透過這次示範觀摩，讓與會者了解射霧器的效益，提供作為抑制揚塵時的選項；射霧器的原理是先使用高壓泵、微細霧化噴嘴，將水霧化後再利用風機風量、風壓將霧化後的水霧送到較遠距離，同時能够覆蓋更大面積，水霧與粉塵凝結後沉降，進而達到降塵目的。
環保局空氣品質及噪音管制科指出，觀摩會提供現場實地操作，讓業者有感體驗；此外，也透過現場觀摩一併展示車行路徑清洗及標準加壓洗車台的操作，盼與會人士充分學習汙染防制實務；再次呼籲轄內營建工程及固定逸散源事業單位，在秋冬空品不良季節應加強汙染防制設施維護及操作，減輕工程施工或操作造成的空氣汙染。如有相關營建工程及固定逸散源汙染管制問題，可洽環保局空氣品質及噪音管制科037-558558分機217、213。
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