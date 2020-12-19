影／從什麼都不會起步 苗栗家扶C.C.F.Girls將登大舞台

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶中心才藝隊C.C.F.Girls樂團指導老師廖維辰長期投注心力，致力培養團員的表演能力。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心才藝隊C.C.F.Girls樂團指導老師廖維辰長期投注心力，致力培養團員的表演能力。記者胡蓬生／攝影

苗栗家扶中心才藝隊C.C.F.Girls樂團草創迄今近10年，受扶助的少女團員從最初「敲敲打打」開始接觸打擊樂、烏克麗麗，到如今已能操作多種專業樂器，全國家扶中心明年1月底將在台北國父紀念館舉辦家扶70周年心無限音樂會，苗栗才藝隊經海選將壓軸演出， 團員們近來利用周末相聚團練，期盼當天在大舞台上能有精采表現。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，才藝隊2011年成立之初是希望培養孩子對各類音樂的興趣發展，2013年轉型樂團，以苗栗家扶英文縮寫創立C.C.F.Girls，7年來在指導老師廖維辰熱心帶領下，團員對音樂的熱忱不斷增加，從起初的烏克麗麗，到現在團員都有專精的樂器如電吉他、Bass、爵士鼓等，樂團陣容越來越堅強，團員盼有更多表演機會，還先後考取嘉義、苗栗縣的街頭藝人證照，每年尾牙春酒期間，都有企業邀請公開演出。

樂團目前9名成員多是中學、大專學生，其中最資深的廖素貞小學就參加，後來姊姊、妹妹也跟進，一家三姊妹都是團員；鍵盤手蔡雅妃當初是「被媽媽報名」入團，有點不情願，但入團後發現滿有趣，持續參與迄今；盧珮青才入團1年，擔任主唱，她說加入後認識許多朋友，覺得好快樂。

樂團指導老師廖維辰長期投注心力，致力培養C.C.F.Girls團員的表演能力，他擅長吉他、烏克麗麗、Bass、爵士教學；廖維辰說，團員從什麼都不會，到即將登上國父紀念館這麼大的舞台，雖然有壓力，但也期待大家能將這些年來的學習成果一次綻放出來。

C.C.F.Girls經家扶中心海選各縣市家扶才藝團隊，入選在心無限音樂會演出且擔任壓軸，當天要演唱3首曲目 ，團員目前每隔半個月利用周末在苗栗家扶中心團練，擔任團長的鼓手許庭鳳就讀國立暨南大學，每次回來團練往返得花8小時車程，且犧牲假日，但她和其他團員都有志一同，期待下個月將最好的演出呈現在大舞台上。

苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團期盼能有精彩的壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團期盼能有精彩的壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團期盼能有精彩的壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團期盼能有精彩的壓軸演出。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團利用周末加緊團練，期盼在大舞台上有精彩表現。記者胡蓬生／攝影
苗栗家扶中心的才藝隊伍C.C.F.Girls樂團明年元月底將參加家扶70周年在台北國父紀念館推出的心無限音樂會，全團利用周末加緊團練，期盼在大舞台上有精彩表現。記者胡蓬生／攝影

家扶中心 樂團 紀念館

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