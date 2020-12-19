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88棟薑餅屋！中壢大江義賣活動 打造全台最大薑餅城

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
大江購物中心打造由88棟繽紛造型薑餅屋組成、全台規模最大的聖誕手工薑餅城。圖／大江購物中心提供
大江購物中心打造由88棟繽紛造型薑餅屋組成、全台規模最大的聖誕手工薑餅城。圖／大江購物中心提供

歡慶聖誕節不忘做公益，中壢大江購物中心12月18起連續三天舉辦「一星衣益」義賣活動，號召館內280家品牌廠商共襄盛舉，並集結1000件、愛心公益價一折起的全新義賣商品。為吸引民眾活動幫助弱勢團體蓋新家，今年特別打造全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城，今天舉行「愛綻放」燈光秀，開放免費參觀還有機會獲得國內旅遊兌換券。

中壢大江購物中心「ㄧ星衣益 讓愛傳遞」聖誕送暖公益活動，今年第四屆舉辦。首度打造全台規模最大、棟數最多的聖誕手工薑餅城，現場88棟繽紛造型、獨一無二的薑餅屋是由大江內部團隊規畫設計，並跨界邀請專業的烘焙業者及啟英高中餐飲科師生共同完成，12月18日起至27日開放參觀。

這座「Love City聖誕薑餅城」，以歐洲特色街道為藍圖，主景為高約100公分的薑餅城堡，並運用上千件的裝飾配件布置成充滿異國風情的雪景街道，每棟還會從屋內透出微微溫暖的燈光，各處藏有趣味別緻的彩蛋，包括微型擬真造型發光路燈、模型小汽車、各式人物造景等，有如歐洲版的小人國世界，除了視覺饗宴，還有一輛會發出「嘟-嘟-」聲響且冒出白煙的蒸氣小火車繞行著薑餅城四周，成為全台網美拍照打卡熱門景點。

現場展售商品包括美妝保養、服飾配件、童裝玩具及餐券福袋等，活動首日推出的限量價商品有原價38800元的喬山沙發按摩椅公益價18800元、原價25500元的CHICCO雙向手推車愛心價16900元等商品，義賣所得將全數捐贈「仁友愛心家園」興建住所的計畫。

大江購物中心打造由88棟繽紛造型薑餅屋組成、全台規模最大的聖誕手工薑餅城。圖／大江購物中心提供
大江購物中心打造由88棟繽紛造型薑餅屋組成、全台規模最大的聖誕手工薑餅城。圖／大江購物中心提供

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