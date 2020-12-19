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桃園山城紅花節 打造5公尺巨型「聖誕金字塔」
每到聖誕節慶，桃園復興區就布滿整山艷紅的聖誕紅，桃園聖誕山城紅花節今年選在東安溪公有停車場辦理，今天起至本月27日為期9天，創新以「法老王的紅花秘密」為主題，使用2000盆聖誕紅，打造5米高的巨型埃及紅花金字塔，並將埃及人面獅身、神秘、尋寶等元素融合入活動中。
市府副秘書長、活動總督導邱俊銘表示，復興區三民里是北台灣最重要的聖誕紅產區，穿插在山頭黑網溫室都是聖誕紅的生產基地，每年產量可達15至20萬盆。此次活動以埃及聖誕紅金字塔為主題，邀請家長帶領小朋友前來復興區參觀壯觀美麗的紅花金字塔，穿上埃及服飾打卡拍照並參加埃及尋寶解謎活動。
凡購買埃及尋寶解謎包的民眾，於活動期間，皆可以優惠價格獲得農事體驗或桃園復興區特色景觀餐廳的下午茶及套餐，此外，還可獲得100元小農市集購物金，購買桃園復興三民區柑橘、香菇、柚子等諸多農特產品。
活動也結合地方特色農產及十大農場特色，除了24場農事體驗活動，規畫了5條別具特色的紅花小旅行路線，民眾可自行選擇喜歡的旅遊路線，上台七桃花源休閒農業區粉絲專頁報名小旅行或於主會場區報名，報名參加紅花小旅行，可以獲得小農市集購物金100元1張以及三寸紅花盆栽1個。
農業局長郭承泉表示，今年已第4屆舉辦山城紅花節，透過活動讓大家了解台七桃花源休閒農業區的特色，市府這兩年也協助休區組織種植繡球花，明年度這邊將又再推出另一個大型活動，台七桃花源休閒農業區會成為擁有最多花特色的地方。
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