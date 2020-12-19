中職退役球員軟式棒球比賽 帶給球迷最美好回憶

桃園市長鄭文燦今天前往名人堂花園大飯店兄弟棒球場，參加「中職退役明星球員軟式棒球比賽」，他表示，龍潭兄弟棒球場是職棒發源地，曾培育出一、二代的兄弟象棒球隊。此次比賽邀請多名退役明星球員一同進行比賽，帶給球迷最美好的棒球回憶。

比賽前由名人堂花園大飯店董事長洪騰勝擔任打者、國立體育大學校長林華韋擔任捕手，並由鄭文燦擔任投手進行開球儀式，隨後鄭文燦也擔任藍隊第一棒，完成第一打席。

鄭文燦指出，棒球是台灣的國球，棒球賽事不僅是許多人的回憶，伴隨著我們一起成長。此次比賽陣容投手群有「金臂人黃平洋」、「滑球王子陽建福」、「假日飛刀手陳義信」、「大帥曹竣崵」等13位王牌投手；捕手有「紅中洪一中」、「鐵捕曾智偵」等8位神捕；內野手則有「棒球頑童吳復連」、「台灣安打王黃忠義」等16位；外野手則有「棒球先生李居明」、「阿斗黃煚隆」、「小破劉芙豪」等12位，每位球員都曾在棒球場上發光發熱，也都是大家喜歡的明星球員，相信將帶給大家不一樣的棒球體驗。

他也提及，桃園從國小到大學的棒球實力堅強，市府也持續新建或更新棒球場，提供良好的棒球比賽環境，未來也規畫與名人堂花園大飯店持續合作，推廣軟式棒球到各社區、企業，使更多人愛棒球、挺棒球，讓棒球文化在台灣能夠永遠發光、發亮。