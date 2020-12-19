JETS嘉年華公益派對 聖誕布置、新設施營造佳節氛圍
桃園青埔JETS嘉年華開幕以來超過25萬人次造訪，被譽為2020十大熱門打卡熱點，日前確定將延長開幕至明年3月1日。聖誕節將至，桃園市府與園方合作舉辦「幸福圓夢歡樂齊享」聖誕公益派對，今天邀請社福團體一同到樂園歡度假期，園內近日於門口廣場立起高達6米的璀璨聖誕樹、聖誕布置及全新設施，濃濃佳節氛圍，也預計再掀一波熱潮。
今天公益派對現場致贈每位大小朋友聖誕頭飾及園區限定版的可愛小玩偶，桃園市長鄭文燦與傑城歡樂園股份有限公司董事長黃仲銘及聖誕老公公也一起發送禮物，並帶領著他們，一起搭乘旋轉木馬、玩套圈圈遊戲等，感受歐美嘉年華的歡樂氛圍。
佳節將至，園區大門口廣場立起高達6米的璀璨聖誕樹與布置，白天晚上都有不同風貌，頗受年輕人喜愛的遊戲攤位，則換上聖誕節版的限量玩偶，有台灣首次登場的甜甜圈造型娃娃。另外，也增加了深受小朋友喜歡的「可愛毛毛蟲」設施，而高達25米，約8層樓高的「尖叫飛天輪」，除了高速旋轉，每個座艙還會自體旋轉，是園區內人氣第一，排隊必玩的設施之一。
鄭文燦說，JETS嘉年華開幕以來吸引許多人潮，市民可憑桃園市民卡或桃捷一日票，以5折優惠價40元購買入園門票，每日每卡限購4張，目前已回饋超過2萬8000人次，並持續邀請社福團體免費遊園達400人次。嘉年華將延長開放到明年3月1日，市民卡、桃捷一日票的優惠也同步延續，期盼帶給更多人幸福與歡樂，迎接2021新的一年。
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