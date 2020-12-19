桃園市寶貝家園拚明年完工啟用 同濟會陪身障童刷油漆

桃園市寶貝潛能發展中心7年前在八德購地興建「寶貝家園」，除早療服務也將擴大職訓陪伴，但募款籌措工程費不易，曾停工1年好不容易在去年復工，目前建築主結構完成，攸關建物能否啟用的消防設備經費仍有300萬元缺口，今下午獲民間團體同濟會響應與身障孩童一起刷油漆，希望號召更多善心人出錢出力，讓寶貝家園盡早成家。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷說，中心從事0到6歲孩童早療服務15年，目前照顧36人滿額，她觀察從早療服務畢業的孩子，長大後若缺乏持續教育、陪伴，退化地更快，曾家訪過1對自閉症雙胞胎兄弟，在家中多是靜靜地坐著，已不太會言語，相當可惜，更令人擔憂地是，2兄弟還有1個年幼妹妹，未來妹妹長大後該如何照顧父母與哥哥。

陳美谷說，籌備成立寶貝家園就是希望提供一條龍服務，除了維持現有0到6歲早療服務，未來高中畢業後的身障者也能來到寶貝家園進行職訓，家園將打造實習餐廳、商店與烘焙坊、菜園等，服務也將擴展至15到65歲成人，透過職業訓練培養自立能力。

寶貝家園基地位於八德區茄苳路上，為一座3層樓建物，由於工程經費仰賴外界捐助，中心感嘆募款不如預期，曾最長停工1年，去年復工後，現已進行到內部油漆與消防設備工程，之後還要陸續進行管線配置、天花板與地板裝修等工程，希望明年3月完工。

陳美谷表示，寶貝家園新建工程經費約6900多萬元，目前仍差3千多萬元，其中最為急迫的是消防設備400多萬元經費，先前透過募款餐會募到100萬元，仍差300多萬元，若消防設備完成，就可取得使用執照等，讓工程能儘早完工，持續盼外界捐助。

世界同濟會、暖芯同濟會、中壢同濟會、永久同濟會與香鑽同濟會獲悉寶貝家園困境，今天下午也號召50多人到寶貝家園工地，陪伴勇寶貝「小貞」等人一起刷油漆，用行動力挺寶貝家園，未來家園將可照顧92人，目標明年8月完成搬家、擴大服務。