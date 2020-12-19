新屋農會辦特色瓜果節　盼提升秋冬瓜果銷量

為推廣桃園市新屋地區在地農特產，新屋區農會攜手公所舉辦第二十屆特色瓜果節，將秋冬瓜果如地瓜、南瓜、火龍果等產品新鮮上架，同時結合在地產銷班與媽媽廚房，製作酥炸地瓜球、薯條，供民眾免費試吃，現場大排長龍，婆媽們也爭相搶購促銷瓜果產品，新屋農會推廣部主任盧永才表示，今天整天營業額上看25萬，是平時銷量的2倍以上。

盧永才指出，新屋區整年都有生產瓜果，春作香瓜、西瓜一直延續到夏季都有，秋冬生產地瓜、東瓜、南瓜。但因夏季瓜果推廣活動各地都在辦，如台南在推洋香瓜（哈密瓜），苗栗後龍、新竹新豐推西瓜。新屋屬北部，夏季瓜果成熟晚，考量推動力道不足；且低溫多濕的氣候，影響民眾消費意願，因此，農會近兩年著重推廣在地秋冬瓜果南瓜、地瓜、番茄，盼提升民眾銷費力。

盧永才說，有別其他地區以大量推廣，新屋農會走精緻化路線，推廣的產品都至少要符合農委會「四章一Q」標準中一項，大部分農民都具有產銷履歷。

今天現場攤位，除瓜果類產品，還有果樹班的火龍果、在地青農生產的酸白菜鍋底、使用非基改黑豆黃豆製作、具產銷履歷的國產豆奶；農會也結合在地家政班、媽媽班，將冬季瓜果南瓜、地瓜，製成南瓜包、南瓜吐司、地瓜球；聖誕節將至，新屋為北部地區聖誕紅主要產地，花卉產銷班今年冬季也努力推廣聖誕紅。