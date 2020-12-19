聽新聞
test
0:00 / 0:00

新屋農會辦特色瓜果節　盼提升秋冬瓜果銷量

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
現場提供吃地瓜球和薯條免費試吃。記者高宇震／攝影
現場提供吃地瓜球和薯條免費試吃。記者高宇震／攝影

為推廣桃園市新屋地區在地農特產，新屋區農會攜手公所舉辦第二十屆特色瓜果節，將秋冬瓜果如地瓜、南瓜、火龍果等產品新鮮上架，同時結合在地產銷班與媽媽廚房，製作酥炸地瓜球、薯條，供民眾免費試吃，現場大排長龍，婆媽們也爭相搶購促銷瓜果產品，新屋農會推廣部主任盧永才表示，今天整天營業額上看25萬，是平時銷量的2倍以上。

盧永才指出，新屋區整年都有生產瓜果，春作香瓜、西瓜一直延續到夏季都有，秋冬生產地瓜、東瓜、南瓜。但因夏季瓜果推廣活動各地都在辦，如台南在推洋香瓜（哈密瓜），苗栗後龍、新竹新豐推西瓜。新屋屬北部，夏季瓜果成熟晚，考量推動力道不足；且低溫多濕的氣候，影響民眾消費意願，因此，農會近兩年著重推廣在地秋冬瓜果南瓜、地瓜、番茄，盼提升民眾銷費力。

盧永才說，有別其他地區以大量推廣，新屋農會走精緻化路線，推廣的產品都至少要符合農委會「四章一Q」標準中一項，大部分農民都具有產銷履歷。

今天現場攤位，除瓜果類產品，還有果樹班的火龍果、在地青農生產的酸白菜鍋底、使用非基改黑豆黃豆製作、具產銷履歷的國產豆奶；農會也結合在地家政班、媽媽班，將冬季瓜果南瓜、地瓜，製成南瓜包、南瓜吐司、地瓜球；聖誕節將至，新屋為北部地區聖誕紅主要產地，花卉產銷班今年冬季也努力推廣聖誕紅。

稻米產銷班第八班班員黃世宸說，感謝農會提供場地給青農販售，今年瓜果節今天碰上雨天，人潮沒那麼熱絡，但也希望雨能再下大一點，不然明年就要休耕、「沒頭路了」。

在地媽媽廚房製作南瓜及地瓜吐司。記者高宇震／攝影
在地媽媽廚房製作南瓜及地瓜吐司。記者高宇震／攝影

農會 青農 火龍果

延伸閱讀

全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

影／台南安定農會發表全新芝麻糖 農夫市集宣布開張

「銀兩」上市花飾討喜 宜蘭三星農會打造3米銀柳鋼彈聖戰士

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

相關新聞

JETS嘉年華公益派對　聖誕布置、新設施營造佳節氛圍

桃園青埔JETS嘉年華開幕以來超過25萬人次造訪，被譽為2020十大熱門打卡熱點，日前確定將延長開幕至明年3月1日。聖誕...

桃園市寶貝家園拚明年完工啟用 同濟會陪身障童刷油漆

桃園市寶貝潛能發展中心7年前在八德購地興建「寶貝家園」，除早療服務也將擴大職訓陪伴，但募款籌措工程費不易，曾停工1年好不...

新屋農會辦特色瓜果節　盼提升秋冬瓜果銷量

為推廣桃園市新屋地區在地農特產，新屋區農會攜手公所舉辦第二十屆特色瓜果節，將秋冬瓜果如地瓜、南瓜、火龍果等產品新鮮上架，...

竹塹文學獎今天頒獎 總獎金近50萬元

竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳頒獎，童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類30人得獎，其中來自台中內新國小的小姊妹花...

竹東客家粄圓節登場 500人現場搓湯圓場面壯觀

竹東客家粄圓節今天上午在竹東鎮台泥公園舉行，今年已是第15屆，一早就吸引500民眾齊聚搓湯圓，現場更是端出熱騰騰的客家鹹...

新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

新竹縣為了推廣原鄉茶產業多元發展，同時行銷雲裳烏龍，今年再次舉行高山烏龍評鑑，由尖石鄉泰崗部落的茶農陳長平拿下冠軍茶封號...

苗栗縣政府標出重劃區4筆抵費地 進帳逾億元

苗栗縣政府昨天辦理縣內重劃區抵費地公開標售，共標售出4筆抵費地，縣庫進帳總金額達1億1321萬餘元。

桃美館3周年慶 攜手故宮、荷蘭中央美術館創亮點

桃園市立美術館為慶祝將滿3周年，即日起至明年1月17日開跑一系列館慶活動，包括與故宮攜手推出「寫一首春天的詩—桃美館x故...

苗栗辦理龍鳳漁港聯外道路工程 明年1月4日起實施交管

苗栗縣政府工務處辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，預定明年1月4日起施工至2022年11月7日止，施工期間龍鳳漁港...

水肥大戰桃市府嗆「都成年人」 柯文哲：找里長跟他說

台北市迪化汙水處理廠拒收外縣市水肥，限縮投放時間，以GPS軌跡稽查業者，引發桃園水肥業者反彈，台北市長柯文哲日前說「找中...

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

苗栗縣110年公告土地現值昨天經地價及標準地價評議委員會第6次會議評定通過，全縣公告土地現值平均微漲0.87％，預計明年...

亞矽創新中心 競圖發表突取消

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，市長鄭文燦原訂昨天下午宣布統包工程競圖評選結果，但市議員牛煦庭接獲...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

影／金門奇景！緬甸巨蟒悠哉過馬路 嚇壞民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。