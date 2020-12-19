竹塹文學獎今天頒獎 總獎金近50萬元

竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳頒獎，童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類30人得獎，其中來自台中內新國小的小姊妹花林宸潔、林湜恩雙雙獲童詩佳作，4類首獎作品以新竹地景、眷村與黑蝙蝠中隊等在地題材創作，副市長沈慧虹恭賀並期許得獎者在文學領域持續創作，繼續在文壇發光發熱。

市長林智堅表示， 文化局每年辦理閱讀推廣活動，鼓勵師生、親子共讀，為閱讀存摺加值，並提供文學創作舞台激勵優秀青年才子，用文采展露蘊藏在這座城巿的文化、建築、歷史之美。

市府文化局指出，竹塹文學獎已舉辦24年，今年徵文分童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類，共有350名文學愛好者投入書寫新竹風城的行列，總獎金近50萬元，是地方文學界一大指標。

4篇首獎的取材廣泛，顯示新竹的多元包容性，童詩首獎曹育寧的「青草湖」，書寫簡單而有意境，展現出純然的童真童趣；短篇小說首獎徐麗娟的「聽時間說話」，帶有自傳色彩的平實樸素，說情卻不濫情細節豐富而動人。

現代詩首獎張英珉的「蝙蝠」精彩地以隱喻方式書寫黑蝙蝠中隊的故事；青春散文首獎蔡庭綸的「彼個所在」敘述青春年華面臨摯友死亡的驚恐與思念，用文字疼愛消逝的生命。