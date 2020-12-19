聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹塹文學獎今天頒獎 總獎金近50萬元

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳舉行頒獎典禮，由副市長沈慧虹（中）頒獎，共30人獲獎。圖／市府提供
竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳舉行頒獎典禮，由副市長沈慧虹（中）頒獎，共30人獲獎。圖／市府提供

竹塹文學獎今天在新竹文化局演藝廳頒獎，童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類30人得獎，其中來自台中內新國小的小姊妹花林宸潔、林湜恩雙雙獲童詩佳作，4類首獎作品以新竹地景、眷村與黑蝙蝠中隊等在地題材創作，副市長沈慧虹恭賀並期許得獎者在文學領域持續創作，繼續在文壇發光發熱。

市長林智堅表示， 文化局每年辦理閱讀推廣活動，鼓勵師生、親子共讀，為閱讀存摺加值，並提供文學創作舞台激勵優秀青年才子，用文采展露蘊藏在這座城巿的文化、建築、歷史之美。

市府文化局指出，竹塹文學獎已舉辦24年，今年徵文分童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類，共有350名文學愛好者投入書寫新竹風城的行列，總獎金近50萬元，是地方文學界一大指標。

4篇首獎的取材廣泛，顯示新竹的多元包容性，童詩首獎曹育寧的「青草湖」，書寫簡單而有意境，展現出純然的童真童趣；短篇小說首獎徐麗娟的「聽時間說話」，帶有自傳色彩的平實樸素，說情卻不濫情細節豐富而動人。

現代詩首獎張英珉的「蝙蝠」精彩地以隱喻方式書寫黑蝙蝠中隊的故事；青春散文首獎蔡庭綸的「彼個所在」敘述青春年華面臨摯友死亡的驚恐與思念，用文字疼愛消逝的生命。

來自台中內新國小林宸潔、林湜恩姐妹都獲得童詩佳作，妹妹湜恩雖有識字障礙，卻將童年記憶裡的17公里海岸線描述如畫般情意綿長。竹塹文學獎獲獎名單可上文化局或市府網站查詢。

竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳舉行頒獎典禮，由副市長沈慧虹（中）頒獎，共30人獲獎。圖／市府提供
竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳舉行頒獎典禮，由副市長沈慧虹（中）頒獎，共30人獲獎。圖／市府提供

新竹 文化局

延伸閱讀

打卡新點！彰化文化局點亮耶誕樹 耶誕老人爬上屋頂

桃市府發行繪本「臺語生活話」 送國中小扎根台語

首屆金門青少年文學獎頒獎 看到文藝新希望

詩人林彧、畫家蔡友獲頒玉山文學、美術貢獻獎

相關新聞

JETS嘉年華公益派對　聖誕布置、新設施營造佳節氛圍

桃園青埔JETS嘉年華開幕以來超過25萬人次造訪，被譽為2020十大熱門打卡熱點，日前確定將延長開幕至明年3月1日。聖誕...

桃園市寶貝家園拚明年完工啟用 同濟會陪身障童刷油漆

桃園市寶貝潛能發展中心7年前在八德購地興建「寶貝家園」，除早療服務也將擴大職訓陪伴，但募款籌措工程費不易，曾停工1年好不...

新屋農會辦特色瓜果節　盼提升秋冬瓜果銷量

為推廣桃園市新屋地區在地農特產，新屋區農會攜手公所舉辦第二十屆特色瓜果節，將秋冬瓜果如地瓜、南瓜、火龍果等產品新鮮上架，...

竹塹文學獎今天頒獎 總獎金近50萬元

竹塹文學獎今天在新竹市文化局演藝廳頒獎，童詩、現代詩、青春散文及短篇小說4大類30人得獎，其中來自台中內新國小的小姊妹花...

竹東客家粄圓節登場 500人現場搓湯圓場面壯觀

竹東客家粄圓節今天上午在竹東鎮台泥公園舉行，今年已是第15屆，一早就吸引500民眾齊聚搓湯圓，現場更是端出熱騰騰的客家鹹...

新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

新竹縣為了推廣原鄉茶產業多元發展，同時行銷雲裳烏龍，今年再次舉行高山烏龍評鑑，由尖石鄉泰崗部落的茶農陳長平拿下冠軍茶封號...

苗栗縣政府標出重劃區4筆抵費地 進帳逾億元

苗栗縣政府昨天辦理縣內重劃區抵費地公開標售，共標售出4筆抵費地，縣庫進帳總金額達1億1321萬餘元。

桃美館3周年慶 攜手故宮、荷蘭中央美術館創亮點

桃園市立美術館為慶祝將滿3周年，即日起至明年1月17日開跑一系列館慶活動，包括與故宮攜手推出「寫一首春天的詩—桃美館x故...

苗栗辦理龍鳳漁港聯外道路工程 明年1月4日起實施交管

苗栗縣政府工務處辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，預定明年1月4日起施工至2022年11月7日止，施工期間龍鳳漁港...

水肥大戰桃市府嗆「都成年人」 柯文哲：找里長跟他說

台北市迪化汙水處理廠拒收外縣市水肥，限縮投放時間，以GPS軌跡稽查業者，引發桃園水肥業者反彈，台北市長柯文哲日前說「找中...

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

苗栗縣110年公告土地現值昨天經地價及標準地價評議委員會第6次會議評定通過，全縣公告土地現值平均微漲0.87％，預計明年...

亞矽創新中心 競圖發表突取消

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，市長鄭文燦原訂昨天下午宣布統包工程競圖評選結果，但市議員牛煦庭接獲...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

影／金門奇景！緬甸巨蟒悠哉過馬路 嚇壞民眾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。