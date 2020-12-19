竹東客家粄圓節登場 500人現場搓湯圓場面壯觀

竹東客家粄圓節今天上午在竹東鎮台泥公園舉行，今年已是第15屆，一早就吸引500民眾齊聚搓湯圓，現場更是端出熱騰騰的客家鹹湯圓，香味撲鼻，讓不少參加民眾直呼天冷心暖，一起搓湯圓的感覺就像大家是一家人團圓一樣。

竹東鎮公所表示，竹東客家粄圓節已成為竹東鎮具代表性的大型活動，目的是推廣及傳承客家米食文化，尤其粄圓節每年都舉辦齊聚搓湯圓的活動，不少參加民眾都發揮創意巧思，搓出一顆顆形狀特別的湯圓，主辦單位更現場煮起熱呼呼的客家鹹湯圓，讓不少人大排長龍等著品嘗。

現場除了搓湯圓、吃湯圓之外還安排有許多精采活動，像是親子闖關同樂，大玩創意的客藝DIY，還有發揮巧思製作的創意造型蘿蔔包跟柿染鉛筆袋，更有許多優質農特產品及在地美食的好客市集、讓大家更加認識客家米食的客家米食文物展等活動。

今天粄圓節現場，不僅有客家米食小劇場，還有台上多組表演團體帶來各種舞蹈及客家歌謠，現場氣氛相當熱鬧，壓軸由竹東歌手劉慧卿獻唱客家金曲，民眾直呼在寒冷的天氣裡一起品嚐暖心的客家湯圓又能欣賞藝文表演，非常值得一逛。