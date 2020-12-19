快訊

大陸宣布開始全面接種疫苗 官方保證半年免疫

影／南橫天池復通後首宗山難 七旬婦在中之關古道摔死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
活動現場更有茶師為民眾沖泡烏龍茶，讓現場茶香四溢。記者巫鴻瑋／攝影
活動現場更有茶師為民眾沖泡烏龍茶，讓現場茶香四溢。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣為了推廣原鄉茶產業多元發展，同時行銷雲裳烏龍，今年再次舉行高山烏龍評鑑，由尖石鄉泰崗部落的茶農陳長平拿下冠軍茶封號，因春茶受霜凍影響收成，產量從每年5000台斤下跌至2000台斤，連帶導致冬茶每台斤價格飆升至6萬元，今年最高價格更飆到每台斤20萬元，但仍有不少民眾指定品嘗冠軍茶。

縣長楊文科表示，今年的評鑑已在3日出爐結果，尤其新竹縣的高山茶葉以尖石、五峰最為出名，冠軍茶雖然價格高達每台斤6萬元起跳，但茶葉的品質不僅行銷台灣，更受國際市場歡迎，縣府致力協助茶農提高製茶技術，希望讓新竹縣新興茶區的茶葉能受民眾青睞。

奪下新竹縣高山烏龍冠軍茶的茶農陳長平表示，他們在尖石鄉泰崗部落栽種5甲茶園，因海拔約2000公尺高、氣候合適，種出的茶葉不僅品質優異，喝起來的滋味不僅甘甜還帶有花果香，尤其他們栽種茶葉堅持使用有機肥料，更從阿里山請來專業摘茶工，選用手工摘茶保留茶葉完整。

縣府在19日也在竹北新瓦屋舉行雲裳烏龍行銷活動，現場聚集許多茶農擺攤推廣自家優質的茶葉，更舉辦茶席體驗活動，現場還有手工DIY，以原民當令天然蔬果為原料，結合茶葉元素開發創意料理3D茶凍花，邀請民眾前來品茗、享受茶香。

新竹縣高山烏龍冠軍茶得主陳長平（左），他所種出的茶葉每台斤高達20萬元。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣高山烏龍冠軍茶得主陳長平（左），他所種出的茶葉每台斤高達20萬元。記者巫鴻瑋／攝影
縣府舉辦雲裳烏龍行銷活動，強調原鄉出產的茶葉品質優越。記者巫鴻瑋／攝影
縣府舉辦雲裳烏龍行銷活動，強調原鄉出產的茶葉品質優越。記者巫鴻瑋／攝影
高山茶行銷活動現場也有原住民農友販售高山蔬果。記者巫鴻瑋／攝影
高山茶行銷活動現場也有原住民農友販售高山蔬果。記者巫鴻瑋／攝影

茶葉 新竹

延伸閱讀

好茶的科學／為何泡不出好茶？原來忽略了這些「小事」

竹北市光明六路永豐銀行 蟬聯新竹縣近10年地王

與雙女神主持新竹縣跨年 陳漢典「好興奮」

竹縣跨年晚會完整卡司名單公布 還可抽汽車、電動機車

相關新聞

苗栗縣政府標出重劃區4筆抵費地 進帳逾億元

苗栗縣政府昨天辦理縣內重劃區抵費地公開標售，共標售出4筆抵費地，縣庫進帳總金額達1億1321萬餘元。

竹東客家粄圓節登場 500人現場搓湯圓場面壯觀

竹東客家粄圓節今天上午在竹東鎮台泥公園舉行，今年已是第15屆，一早就吸引500民眾齊聚搓湯圓，現場更是端出熱騰騰的客家鹹...

新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

新竹縣為了推廣原鄉茶產業多元發展，同時行銷雲裳烏龍，今年再次舉行高山烏龍評鑑，由尖石鄉泰崗部落的茶農陳長平拿下冠軍茶封號...

桃美館3周年慶 攜手故宮、荷蘭中央美術館創亮點

桃園市立美術館為慶祝將滿3周年，即日起至明年1月17日開跑一系列館慶活動，包括與故宮攜手推出「寫一首春天的詩—桃美館x故...

苗栗辦理龍鳳漁港聯外道路工程 明年1月4日起實施交管

苗栗縣政府工務處辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，預定明年1月4日起施工至2022年11月7日止，施工期間龍鳳漁港...

水肥大戰桃市府嗆「都成年人」 柯文哲：找里長跟他說

台北市迪化汙水處理廠拒收外縣市水肥，限縮投放時間，以GPS軌跡稽查業者，引發桃園水肥業者反彈，台北市長柯文哲日前說「找中...

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

苗栗縣110年公告土地現值昨天經地價及標準地價評議委員會第6次會議評定通過，全縣公告土地現值平均微漲0.87％，預計明年...

亞矽創新中心 競圖發表突取消

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，市長鄭文燦原訂昨天下午宣布統包工程競圖評選結果，但市議員牛煦庭接獲...

禾榮捕獲癌症研發中心 竹北啟用

禾榮科技在新竹縣竹北生醫園區設立加速器硼中子捕獲癌症治療研發中心與GMP工廠，昨天由縣長楊文科等人剪綵啟用，禾榮總經理沈...

全國首輛 苗市大型廚餘回收車亮相

苗栗縣政府獲環保署補助，昨天將總數32輛的資源回收車、清運車及機具，配發16個鄉鎮市公所，其中苗栗市公所訂製的一輛廚餘回...

竹市動物園周年慶 26日抽iPhone12

新竹市立動物園重新開園將滿周年，本月26日下午舉辦動物派對市集周年慶活動，台北市立動物園、高雄市壽山動物園、台南市頑皮世...

村里長大小聲／觀音樹林里長 建請遷校遷村

桃園市觀音區樹林里長吳進昌長期關心觀音工業區汙染及海岸巡護，他說，樹林國小因鄰近工業區空氣品質差、交通複雜，家長擔心孩子...

熱門新聞

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

陽明山野化水牛持續暴斃 陽管處：數量歷年最多

嘉義護理師病逝捐出眼角膜留大愛 助他人重見光明

陽明山水牛死亡達23頭 耿葳：中央還要繼續漠視嗎？

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

不要違停！北市685個時段性禁停車格 擬設自動開單系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。