新竹縣高山烏龍冠軍茶出爐 1斤茶葉高達20萬元

新竹縣為了推廣原鄉茶產業多元發展，同時行銷雲裳烏龍，今年再次舉行高山烏龍評鑑，由尖石鄉泰崗部落的茶農陳長平拿下冠軍茶封號，因春茶受霜凍影響收成，產量從每年5000台斤下跌至2000台斤，連帶導致冬茶每台斤價格飆升至6萬元，今年最高價格更飆到每台斤20萬元，但仍有不少民眾指定品嘗冠軍茶。

縣長楊文科表示，今年的評鑑已在3日出爐結果，尤其新竹縣的高山茶葉以尖石、五峰最為出名，冠軍茶雖然價格高達每台斤6萬元起跳，但茶葉的品質不僅行銷台灣，更受國際市場歡迎，縣府致力協助茶農提高製茶技術，希望讓新竹縣新興茶區的茶葉能受民眾青睞。

奪下新竹縣高山烏龍冠軍茶的茶農陳長平表示，他們在尖石鄉泰崗部落栽種5甲茶園，因海拔約2000公尺高、氣候合適，種出的茶葉不僅品質優異，喝起來的滋味不僅甘甜還帶有花果香，尤其他們栽種茶葉堅持使用有機肥料，更從阿里山請來專業摘茶工，選用手工摘茶保留茶葉完整。