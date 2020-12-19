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苗栗辦理龍鳳漁港聯外道路工程 明年1月4日起實施交管

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，明年1月4日施工至2022年11月7日，施工期間龍鳳漁港周邊道路實施交通維持管制措施，縣府提醒鄉親屆時請配合行駛改道的疏導路線，並注意相關管制措施。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，明年1月4日施工至2022年11月7日，施工期間龍鳳漁港周邊道路實施交通維持管制措施，縣府提醒鄉親屆時請配合行駛改道的疏導路線，並注意相關管制措施。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府工務處辦理「竹南鎮龍鳳漁港聯外道路興建工程」，預定明年1月4日起施工至2022年11月7日止，施工期間龍鳳漁港周邊道路實施交通維持管制措施，縣府提醒鄉親屆時請配合行駛改道的疏導路線，並注意相關管制措施。

苗栗縣政府工務處表示，縣府辦理龍江街（龍鳳漁港停車場至台61線路口）區段性施工，夜間道路全面封閉施工（每天夜間21時30分至第二天清晨6時30分），日間配合交管改道，由雙向道改為單行道，改道後的單一車道寬度維持在3.5至4公尺，進行龍江街龍鳳漁港停車場至龍江街273巷口的道路拓寬，籲請鄉親在施工期間配合並小心駕駛、注意行車安全。

工務處指出，這項工程2018年獲交通部核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」辦理，今年10月開工，預計於後年2022年12月完工，為辦理這次管制，工務處已召開交通維持管制協調會議，邀竹南鎮民代表會、竹南鎮公所及天文里、龍鳳里辦公處等相關單位協調，且於12月18日將管制資訊函請相關單位協助公告周知，如造成不便或困擾請見諒。

苗栗縣 停車場

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