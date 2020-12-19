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水肥大戰桃市府嗆「都成年人」 柯文哲：找里長跟他說

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲出席2020台北國際文憑教育論壇，被問到北桃水肥問題時，回嗆要找里長和桃園市談。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲出席2020台北國際文憑教育論壇，被問到北桃水肥問題時，回嗆要找里長和桃園市談。記者鍾維軒／攝影

北市迪化汙水處理廠拒收外縣市水肥，限縮投放時間，以GPS軌跡稽查業者，引發桃園水肥業者反彈，台北市長柯文哲日前說「找中央協調」，不過桃市府反酸「都成年人不用什麼都找中央」。柯文哲今天出席台北國際文憑教育論壇時再度回應「沒問題，找里長跟他說」，火藥味濃厚。

今年4月起，北市府以市民抗議為由，嚴加查核入迪化廠投放的水肥車，加強抽驗水肥含油量並核對水肥車的衛星定位行車軌跡，只要查出去外縣市就拒收並開罰。8月把原本24小時收水肥的迪化廠，限縮投放時間只有上班時間能收，水肥業者怨聲載道。

柯文哲昨天說「為什麼桃園不自己丟？」還說要「中央出來協調」，桃園市政府新聞處長詹賀舜昨天也回應「大家都是成年人，該怎麼辦就怎麼辦，不需要什麼事都找中央」。

對此，柯文哲今天受訪時表示，他原本要回應桃園「沒問題啊，我找我們里長跟他（桃園市府）講就好」，又說「還是要解決啦」。

柯文哲 北市 抽驗

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