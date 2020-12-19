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苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣最高區段地價仍是頭份市第140號地價區段，位於和平段中正路兩側、和平路與民族路間的商業區，公告土地現值為每平方公尺為12萬3000元，換算1坪約40萬6000元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣最高區段地價仍是頭份市第140號地價區段，位於和平段中正路兩側、和平路與民族路間的商業區，公告土地現值為每平方公尺為12萬3000元，換算1坪約40萬6000元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣110年公告土地現值昨天經地價及標準地價評議委員會第6次會議評定通過，全縣公告土地現值平均微漲0.87％，預計明年元旦依法公告，全縣最高區段地價仍是頭份市第140號地價區段，位於和平段中正路兩側、和平路與民族路間的商業區，公告土地現值每平方公尺為12萬3000元，換算1坪約40萬6000元，全縣最低區段地價為泰安鄉加利段全段，位於雪霸國家公園範圍內，公告現值每平方公尺88元。

苗栗縣政府地政處表示，110年公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原劃設6001個地價區段，經轄區地政事務所作業檢討調整為6026個地價區段，增加25個地價區段，希望讓地價區段範圍劃分更趨精緻合理，經公告確定後作為當年度土地移轉及設定典權時申報土地移轉現值的參考，並作為主管機關審核土地移轉現值的依據。

地政處表示，110年度地價調查買賣實例的蒐集期間從去年9月2日至今年9月1日止，全縣不動產實價登錄買賣案件、各鄉鎮市 交易量增減互見，都市地區因公共設施興建完善、交通便利、整體生活機能良好，住宅大樓、華廈及公寓類型交易案件的新成屋陸續完成交屋，房地交易量多集中於頭份昌隆廣場及苗北藝文中心、竹南頭份運動公園旁商業區等整體開發區、竹南科學園區周邊特定區、竹南火車站東站、苗栗市縣府特區與苗栗火車站後站至家樂福周邊、後龍高鐵站特定區等地區，其他鄉鎮市都市地區也陸續推出新建案，成交量較往年增加，買氣似乎不受疫情影響，交易價格仍呈微幅上漲。

農地部份，受農地政策限縮農舍興建申請資格管制，僅零星個案交易，整體交易價格相較去年並無明顯漲跌。

地政處指出，苗栗縣110年公告土地現值的調整，主要是對實價登錄申報交易價格與公告土地現值間差距較大地區及檢討考量區段間地價均衡性，作適度調整合理反應地價；苗栗縣地價及標準地價評議委員會評議後，全縣110年公告土地現值占一般正常交易價格成數為91.11％。

苗栗縣 火車站 農地

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