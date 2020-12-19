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台大醫竹東分院戒菸成功率66% 獲全國戒菸成功王殊榮

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台大醫院竹東分院因戒菸成功率達66%，獲全國戒菸成功王封號。圖／縣府提供
台大醫院竹東分院因戒菸成功率達66%，獲全國戒菸成功王封號。圖／縣府提供

國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院去年戒菸門診成功輔導234人次戒菸，戒菸成功率達66%，為全國名列前茅的醫療機構，日前更奪下國健署「績優醫事機構戒菸成功王」的殊榮，縣府衛生局則表示，各衛生所也都開辦戒菸班，希望將戒菸觀念進一步導入社區。

縣長楊文科十分重視吸菸對健康的危害，「新竹縣電子煙危害防制自治條例」也已經縣務會議同意送議會審議中，新竹縣政府衛生局更設立0800-636363免費戒菸專線，希望協助癮君子戒菸，目前新竹縣內13家衛生所、8家醫院和社區藥局，共有72個醫療院所提供戒菸服務。

衛生局長殷東成指出，新竹縣東元、台大醫竹東分院、中醫大新竹附醫、仁慈、竹信、大安、新仁等醫院都參與衛生福利部國民健康署「醫事機構戒菸服務補助計畫」，縣內各鄉鎮衛生所也開了近30班的戒菸班，到社區、學校提供相關的戒菸服務及衛教諮詢，將菸害防制觀念導入社區，營造無菸環境。

國立台灣大學醫學院附設醫院竹東分院在去年共治療234人次，戒菸成功率為66%，表現卓越，因而獲選國健署「績優醫事機構戒菸成功王」的殊榮；衛生局則肯定台大醫竹東分院在院長詹鼎正的帶領下，在健康促進暨高齡友善委員會下設立無菸防制組，由社區營造東健康中心、醫療部、護理部，跨團隊合作積極推動二代戒菸服務及菸害防制衛教宣導，加強員工對無菸醫院與二代戒菸認識，提供優質戒菸門診與衛教服務，定期追蹤關懷戒菸個案，提升戒菸成功率。

戒菸 衛生局 新竹

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