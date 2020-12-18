柯文哲要中央協調水肥 桃市府：不需什麼事都找中央

台北市限縮迪化汙水處理廠投放引爆北台灣水肥大戰，桃園水肥處理卡關，台北市長柯文哲今天說，需要中央出來協調，還稱每個縣市有每個縣市的民意壓力。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜直言，桃園市一年處理台北市的廢棄物約24萬公噸，依照柯市長邏輯，桃園的壓力應該更大，「該怎麼辦就怎麼辦」，不需要什麼事都找中央。

北台灣水肥處理關鍵在北市，柯文哲昨天受訪時一席「桃園為什麼自己不丟？」，引起桃園不滿，桃園市環保局長呂理德怒批柯說法「不厚道！」桃園市1年處理台北市24萬噸廚餘、汙泥等廢棄物，桃園送往北市水肥不過1到3萬噸，「到底誰占誰便宜？」

柯文哲今天受訪時對此說明，自己對於桃園水肥要來台北市倒的第一個反應就是，「為什麼不在桃園市倒？總不能歡迎全台灣的水肥都來台北市倒」，針對廢棄物處理爭議，柯接著說「這就需要中央出來協調，每個縣市有每個縣市的民意壓力。」

詹賀舜認為，桃園市一年處理台北市的廢棄物約24萬公噸，依照柯市長的邏輯，桃園的壓力應該更大，但桃園秉持縣市合作的精神，且依照廢棄物清理法第70條的規定，協助周邊縣市清理廢棄物。

面對柯文哲不積極處理廢棄物爭議，一會兒將問題推給中央，一會兒推說民意壓力，詹賀舜說，「大家都是成年人，該怎麼辦就怎麼辦，不需要什麼事都找中央。」