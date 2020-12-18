聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／全國第1輛 苗栗市公所大型廚餘回收車亮相
苗栗縣政府爭取環保署補助，上午配發各鄉鎮市公所資源回收車、清運車及機具共32輛，其中由苗栗市公所訂製的一輛廚餘回收車，是全國第一台大型廚餘回收車，可說全台僅見，未來對苗栗市回收廚餘、製作堆肥的效率可望提升。
苗栗縣環保局上午在縣府廣場舉行資源回收車及機具授車典禮，縣長徐耀昌、環保署環境督察總隊長李健育共同將32輛清運車授與16個鄉鎮市，其中苗栗市獲補助訂購全國第一輛大型廚餘回收車，特別引人矚目。
徐耀昌表示，縣府今年編列1533萬元經費汰換密封壓縮式垃圾車6輛，此外也積極爭取中央補助汰換老舊車輛及特種機具經費達1億1997萬元，總計投入1億3530萬元用於採購資源回收車、廚餘回收車、低碳密封壓縮式垃圾車及特種機具提供鄉鎮市公所汰舊換新，盼大幅提升各地清潔隊作業效率。
去年國內為防範非洲豬瘟入侵，廚餘養豬受到限制，苗栗市每天回收的廚餘量大增，市公所也特別爭取補助，率先全縣啟用廚餘破碎及脫水打包設備，大幅縮短有機肥製作時程。
苗栗市公所清潔隊長孫春明表示，市公所原先以車輛載的大桶收取餐廳廚餘，但往返耗費時間與人力，市內每天廚餘量約15至20公噸，因此特別爭取環保署、環保局補助訂製這輛廚餘回收車，廚餘容量可達11.3立方公尺，早年也曾出現過廚餘專用車，但都較小型，市公所訂製的這輛使用7.7噸的重車底盤，可自動上升廚餘桶傾倒，國內僅見，造價285萬元，市公所配合款占 12％。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言