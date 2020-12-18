影／全國第1輛 苗栗市公所大型廚餘回收車亮相

苗栗縣政府爭取環保署補助，上午配發各鄉鎮市公所資源回收車、清運車及機具共32輛，其中由苗栗市公所訂製的一輛廚餘回收車，是全國第一台大型廚餘回收車，可說全台僅見，未來對苗栗市回收廚餘、製作堆肥的效率可望提升。

苗栗縣環保局上午在縣府廣場舉行資源回收車及機具授車典禮，縣長徐耀昌、環保署環境督察總隊長李健育共同將32輛清運車授與16個鄉鎮市，其中苗栗市獲補助訂購全國第一輛大型廚餘回收車，特別引人矚目。

徐耀昌表示，縣府今年編列1533萬元經費汰換密封壓縮式垃圾車6輛，此外也積極爭取中央補助汰換老舊車輛及特種機具經費達1億1997萬元，總計投入1億3530萬元用於採購資源回收車、廚餘回收車、低碳密封壓縮式垃圾車及特種機具提供鄉鎮市公所汰舊換新，盼大幅提升各地清潔隊作業效率。

去年國內為防範非洲豬瘟入侵，廚餘養豬受到限制，苗栗市每天回收的廚餘量大增，市公所也特別爭取補助，率先全縣啟用廚餘破碎及脫水打包設備，大幅縮短有機肥製作時程。