大嵙崁親水園區計畫動工 打造天空之城、跨河吊橋　

桃園市大溪區中庄調整池為國內第一座大型備援蓄水池，因緊鄰大漢溪且環境優美，已成為國內旅遊新景點。桃園市府耗資3.5億，辦理「大嵙崁親水園區景觀計畫」，利用中庄調整池與中庄二期周邊土地，打造中庄天空之城及跨河吊橋，大嵙崁親水園區預計明（2021）年底完工、中庄吊橋預計後（2022）年底完工。

桃園市長鄭文燦今天參加開工典禮時表示，中庄二期主要為土丘地形，由於地處風口，十分適合舉辦風箏節等活動。市府與水利署協調，將約50公頃土地，重新規畫打造「大嵙崁親水園區」，耗資約1.5億元，於中庄攔河堰水道沿岸設置生態步道、跨河步道、生態造林及水岸廣場等，希望發揮更大的休閒、景觀及生態效益。

此外，也規畫運用土丘地形打造大嵙崁天空之城，包含共融式遊戲場、風箏草原、高架棧橋、可眺望中庄美景的眺望丘，及可舉辦假日市集的植草磚廣場等，待工程竣工後，也規畫舉辦桃園國際風箏節。

「大漢溪跨河休憩路廊銜接工程」耗資2億元，中庄吊橋全長約419公尺、寬2.5公尺，開放行人及自行車通行，將連結中庄親水園區至山豬湖生態園區、月眉休閒農業區等地。此外，市府也投入約23.49億元，持續提升大漢溪水岸建設，包含遷移6座電塔，並於大漢溪左岸（大溪橋至武嶺橋）興建15公尺水防道路，相關工程預計2024年完工；大漢溪上游228公頃浮覆地則希望轉型成為大嵙崁生態公園。