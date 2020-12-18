快訊

雪山隧道北上小客車「自燃」 無人員傷亡雙向恢復通車

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞矽創研中心統包工程標案惹議 評選結果記者會喊卡

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，目標興建一棟地下2層、地上10層以上的雙塔建築物。圖／桃園市工務局提供
桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，目標興建一棟地下2層、地上10層以上的雙塔建築物。圖／桃園市工務局提供

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，統包工程經競圖評選，昨由宏昇營造出線取得優先簽約權，今下午3點半將辦評選成果發表會，未料，市議員牛煦庭接獲檢舉，指宏昇資本額不足違反投標規定，有違反採購法之虞。市府新建工程處指出，本案尚未決標，但由於接獲廠商提出採購爭議，先取消評選結果記者會

出現標案爭議的亞洲．矽谷創新研發中心統包工程基地範圍位於桃園市中壢區青芝段158、159地號等2筆土地（民權路四段、文康路口），預計興建分為研發中心及服務中心的雙塔建築物，全案經費39億3924萬元，總樓地板面積約7萬7790平方公尺，提供企業及產業辦公、公益設施、會議中心、展示空間、複合式商場、大廳及公共服務空間等用途，地下2層為停車場，預計2023年陸續完成服務中心與研發中心棟。

為吸引優秀廠商投標，市府工務局還祭出獎勵金，希望邀請國內外廠商共同參與投標，第4次招標有2家廠商投標並參與評選競賽，昨天經11名評選委員審視履約能力、設計完整性及智慧科技等項目，選出序位第一的團隊為宏昇營造股份有限公司。

但就在即將宣布評選結果的記者會前夕，市議員牛煦庭接獲檢舉，他表示，宏昇營造資本額僅3.5億元，不足決標金額39.4億元的十分之一，已經違反該案投標須知第67點規定，據悉在14日資格審查時就曾遭質疑，不解為何仍能通過，並參加2階段評選。

牛煦庭進一步說明，依營造業法規，甲等綜合營造業承攬造價限額為其資本額10倍，宏昇現有資本額不符規定，且依該案投標須知也提及，決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商，他認為資格審查時就該淘汰，市府卻仍放行。

「採購程序的不正義，都將使市長、市府乃至全桃園人蒙羞！」牛直言，此案有違反採購法之疑慮，且讓被預先排除的其他營造商造成權益侵害，也嚴重破壞政府採購公信力，他認為市府應該秉公處理，任何標案、遵守法律都是基本原則。

市府新建工程處指出，亞洲．矽谷創新研發中心統包工程流標3次，因此投標資格有放寬，第4次開標有2家廠商投標，都可參與第2階段評選，經評委選出由宏昇營造為序位第1的優勝廠商，之後將辦理決標作業，廠商在這段期間可增資，決標前會再檢視。

新工處指出，在府內已有與政風、法制單位討論，標案迄今處理流程並無問題，皆為依法辦理，一般在評選之後需花2周進行決標作業，若真的不符法規就會廢標，再進行第5次招標作業，由於此案市府已接獲採購爭議申訴，決定先取消舉行評選結果發表。

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，統包工程經競圖評選，昨由宏昇營造出線取得優先簽約權，今下午3點半將辦評選成果發表會，未料，傳出採購爭議，活動喊卡。記者張裕珍／攝影
桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，統包工程經競圖評選，昨由宏昇營造出線取得優先簽約權，今下午3點半將辦評選成果發表會，未料，傳出採購爭議，活動喊卡。記者張裕珍／攝影

矽谷 記者會 建築

延伸閱讀

全台積極推太陽光電 業者案場標不完

亞太電信屢傳捷報 今日再獲台電智慧電網標案

獨／挺新聞自由 國民黨中常會邀彭文正演講言論自由　

林口交流道將增北入、南出匝道 桃市樂見其成

相關新聞

影／全國第1輛 苗栗市公所大型廚餘回收車亮相

苗栗縣政府爭取環保署補助，上午配發各鄉鎮市公所資源回收車、清運車及機具共32輛，其中由苗栗市公所訂製的一輛廚餘回收車，是...

大嵙崁親水園區計畫動工　打造天空之城、跨河吊橋　

桃園市大溪區中庄調整池為國內第一座大型備援蓄水池，因緊鄰大漢溪且環境優美，已成為國內旅遊新景點。桃園市府耗資3.5億，辦...

亞矽創研中心統包工程標案惹議 評選結果記者會喊卡

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，統包工程經競圖評選，昨由宏昇營造出線取得優先簽約權，今下午3點半將...

竹市海山漁港建置太陽能光電系統 明年7月開始發電

新竹市政府公開招標找來光碩能源有限公司在海山漁港設置6000平方公尺太陽光電發電系統，規畫明年完成1.2百萬瓦的設置量，...

竹市動物園周年慶 26日辦動物派對市集可抽哀鳳12

新竹市立動物園重新開園將滿周年，26日下午1點起舉辦動物派對市集周年慶活動，台北市立動物園、高雄市壽山動物園、台南市頑皮...

桃園業者耶誕節前請吃鐵板燒 還讓憨兒大展廚藝　

為了讓憨兒感受耶誕節的歡樂氣氛，桃園市中壢大埕鐵板燒連續第六年，邀請真善美社會福利基金會的憨兒們，提前享用鐵板燒大餐，聽...

苗栗24至27日辦歡聚耶誕夜 縣府廣場周邊燈飾亮燈

苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來...

光明六路、縣政二路口 明年科技執法

新竹縣竹北市因竹科通勤車流量大，竹北交流道旁的光明六路、縣政二路口塞車問題難解，縣府邀相關單位研議決定，明年設置號誌區域...

明年台灣燈會 2月竹市登場

2021台灣燈會2月26日至3月7日在新竹市登場，市府昨天公布燈會期間各項管制及配套措施，燈區內10所學校配合提前下午3...

卓蘭夜跑團繞台44圈 她甩20KG

卓蘭夜跑團參加苗栗健走iTAIWAN競賽獲第1特獎，昨天由副縣長鄧桂菊頒獎，團員近百人，3月以來跑步逾6900多萬步，換...

五穀文化村根留台灣 陶出特色

苗栗縣公館鄉五穀文化村從代工燒窯起家，負責人徐永奐兩度搶先部署轉型成功，1990年陶瓷業一片出走潮中，五穀文化村成了異數...

徐永奐 致力發揚苗栗陶

五穀文化村負責人徐永奐，身兼台灣區裝飾陶瓷輸出業同業公會常務監事、苗栗縣陶藝協會榮譽理事長，他認為苗栗陶有「三寶」，條件...

熱門新聞

每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

台鐵誤點等85分鐘或站到嘉義 旅客崩潰：根本地獄選擇

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

進口或本產烏魚子這樣分辨 一口烏方便好吃更受歡迎

南韓「少女時代」孝淵到台灣跨年！31日台南熱舞開唱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。