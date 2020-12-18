亞矽創研中心統包工程標案惹議 評選結果記者會喊卡

桃園市政府將在中壢青埔地區打造亞洲．矽谷創新研發中心，統包工程經競圖評選，昨由宏昇營造出線取得優先簽約權，今下午3點半將辦評選成果發表會，未料，市議員牛煦庭接獲檢舉，指宏昇資本額不足違反投標規定，有違反採購法之虞。市府新建工程處指出，本案尚未決標，但由於接獲廠商提出採購爭議，先取消評選結果記者會。

出現標案爭議的亞洲．矽谷創新研發中心統包工程基地範圍位於桃園市中壢區青芝段158、159地號等2筆土地（民權路四段、文康路口），預計興建分為研發中心及服務中心的雙塔建築物，全案經費39億3924萬元，總樓地板面積約7萬7790平方公尺，提供企業及產業辦公、公益設施、會議中心、展示空間、複合式商場、大廳及公共服務空間等用途，地下2層為停車場，預計2023年陸續完成服務中心與研發中心棟。

為吸引優秀廠商投標，市府工務局還祭出獎勵金，希望邀請國內外廠商共同參與投標，第4次招標有2家廠商投標並參與評選競賽，昨天經11名評選委員審視履約能力、設計完整性及智慧科技等項目，選出序位第一的團隊為宏昇營造股份有限公司。

但就在即將宣布評選結果的記者會前夕，市議員牛煦庭接獲檢舉，他表示，宏昇營造資本額僅3.5億元，不足決標金額39.4億元的十分之一，已經違反該案投標須知第67點規定，據悉在14日資格審查時就曾遭質疑，不解為何仍能通過，並參加2階段評選。

牛煦庭進一步說明，依營造業法規，甲等綜合營造業承攬造價限額為其資本額10倍，宏昇現有資本額不符規定，且依該案投標須知也提及，決標金額高於營造業法所規定之承攬造價限額時，不決標予該廠商，他認為資格審查時就該淘汰，市府卻仍放行。

「採購程序的不正義，都將使市長、市府乃至全桃園人蒙羞！」牛直言，此案有違反採購法之疑慮，且讓被預先排除的其他營造商造成權益侵害，也嚴重破壞政府採購公信力，他認為市府應該秉公處理，任何標案、遵守法律都是基本原則。

市府新建工程處指出，亞洲．矽谷創新研發中心統包工程流標3次，因此投標資格有放寬，第4次開標有2家廠商投標，都可參與第2階段評選，經評委選出由宏昇營造為序位第1的優勝廠商，之後將辦理決標作業，廠商在這段期間可增資，決標前會再檢視。