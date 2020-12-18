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竹市海山漁港建置太陽能光電系統 明年7月開始發電

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市海山漁港建置太陽能光電系統今天開工，預計明年7月完工發電。圖／市府提供
新竹市海山漁港建置太陽能光電系統今天開工，預計明年7月完工發電。圖／市府提供

新竹市政府公開招標找來光碩能源有限公司在海山漁港設置6000平方公尺太陽光電發電系統，規畫明年完成1.2百萬瓦的設置量，今天開工，預計明年下半年啟用，未來預估每年平均發電量達132萬5500度，年均減碳700公噸，等同2.88座大安森林公園年減碳量。

副市長沈慧虹等人持鏟動土，她說，海山漁港太陽能發電系統將建置在漁民堆置網具與停車的空間上方，太陽能板離地面4至4.5公尺，除了發電還可提供漁民遮蔭，延長漁具使用期限，市府每年可依發電量收取約50萬元的售電回饋金作為土地租金的額外收益。

市府產發處長張力可說，漁港建置太陽能發電系統，相關構件易受風蝕、鏽蝕及晃動影響，因此要求廠商建置應具備防風、耐鹽、抗震等結構需求，廠商租期是9年11個月，可續約1次，建置期程預計明年7月完工後開始發電。

市府指出，市府頒布市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法，讓業者有機會投入綠色能源產業，也盤點出29所學校及11處機關房地建置太陽光電系統，全市公有房地已建置7萬6千平方公尺、容量約7.662百萬瓦，年均發電量約850萬度，年均減碳量4400公噸，讓頂樓降溫3至4度，去年也有售電回饋金816萬元的收入。

新竹市海山漁港建置太陽能光電系統今天開工，預計明年7月完工發電。模擬圖。圖／市府提供
新竹市海山漁港建置太陽能光電系統今天開工，預計明年7月完工發電。模擬圖。圖／市府提供

減碳 漁民 太陽能發電

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