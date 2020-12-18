竹市海山漁港建置太陽能光電系統 明年7月開始發電

新竹市政府公開招標找來光碩能源有限公司在海山漁港設置6000平方公尺太陽光電發電系統，規畫明年完成1.2百萬瓦的設置量，今天開工，預計明年下半年啟用，未來預估每年平均發電量達132萬5500度，年均減碳700公噸，等同2.88座大安森林公園年減碳量。

副市長沈慧虹等人持鏟動土，她說，海山漁港太陽能發電系統將建置在漁民堆置網具與停車的空間上方，太陽能板離地面4至4.5公尺，除了發電還可提供漁民遮蔭，延長漁具使用期限，市府每年可依發電量收取約50萬元的售電回饋金作為土地租金的額外收益。

市府產發處長張力可說，漁港建置太陽能發電系統，相關構件易受風蝕、鏽蝕及晃動影響，因此要求廠商建置應具備防風、耐鹽、抗震等結構需求，廠商租期是9年11個月，可續約1次，建置期程預計明年7月完工後開始發電。