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竹市動物園周年慶 26日辦動物派對市集可抽哀鳳12

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市立動物園周年慶，市長林智堅與5大動物園吉祥物邀大家參加26日的動物派對市集。圖／市府提供
新竹市立動物園周年慶，市長林智堅與5大動物園吉祥物邀大家參加26日的動物派對市集。圖／市府提供

新竹市立動物園重新開園將滿周年，26日下午1點起舉辦動物派對市集周年慶活動，台北市立動物園、高雄市壽山動物園、台南市頑皮世界和新竹縣六福村的吉祥物今天齊聚竹市動物園，與河馬樂樂邀大家當天憑動物裝扮入園就送限量筆記本，還可抽最大獎iPhone12。

市長林智堅說，動物園重新開幕1年來創造3大成功，不僅提升動物福祉，以接近自然生態的設計提供動物沒有籠子的展示環境，獲得國家卓越建設獎規畫設計類金質獎、環境文化類卓越獎及日本Good Design Award、台灣建築獎等肯定。

也增加城市交流契機，已與日本東武動物園、高雄壽山動物園結為姊妹園，也和頑皮世界、六福村和台北市立動物園緊密交流，未來在動物醫療、教育及展場設施改善等各方面，仍將和更多國內國的動物園交流與互動。

林智堅說，市立動物園去年12月28日重新開幕以來，人氣超高，至今已近170萬人次參觀，門票收入達5700萬元，為觀光和商業的振興帶來絕佳效益。

市府產發處指出，動物園再生周年慶派對26日下午1點至5點登場，新竹公園百年大道有30攤文創市集，下午1點半在動物園大鳥籠旁的舞台區，將有兒童劇團及吉祥物樂樂見面會等活動，穿戴動物裝扮入園可獲贈動物園筆記本及摸彩券，數量有限，送完為止，下午4點半現場抽出iPhone 12及紀念套書等獎品。

新竹市立動物園周年慶，六福村吉祥物哈妮、哈比送賀卡給新竹市立動物園的河馬樂樂。圖／市府提供
新竹市立動物園周年慶，六福村吉祥物哈妮、哈比送賀卡給新竹市立動物園的河馬樂樂。圖／市府提供

動物園 新竹 林智堅

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