竹市動物園周年慶 26日辦動物派對市集可抽哀鳳12

新竹市立動物園重新開園將滿周年，26日下午1點起舉辦動物派對市集周年慶活動，台北市立動物園、高雄市壽山動物園、台南市頑皮世界和新竹縣六福村的吉祥物今天齊聚竹市動物園，與河馬樂樂邀大家當天憑動物裝扮入園就送限量筆記本，還可抽最大獎iPhone12。

市長林智堅說，動物園重新開幕1年來創造3大成功，不僅提升動物福祉，以接近自然生態的設計提供動物沒有籠子的展示環境，獲得國家卓越建設獎規畫設計類金質獎、環境文化類卓越獎及日本Good Design Award、台灣建築獎等肯定。

也增加城市交流契機，已與日本東武動物園、高雄壽山動物園結為姊妹園，也和頑皮世界、六福村和台北市立動物園緊密交流，未來在動物醫療、教育及展場設施改善等各方面，仍將和更多國內國的動物園交流與互動。

林智堅說，市立動物園去年12月28日重新開幕以來，人氣超高，至今已近170萬人次參觀，門票收入達5700萬元，為觀光和商業的振興帶來絕佳效益。