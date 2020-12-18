桃園業者耶誕節前請吃鐵板燒 還讓憨兒大展廚藝　

為了讓憨兒感受耶誕節的歡樂氣氛，桃園市中壢大埕鐵板燒連續第六年，邀請真善美社會福利基金會的憨兒們，提前享用鐵板燒大餐，聽聞有院生想展現廚藝，老闆娘將特別為他戴上廚師帽，由廚師一旁協助憨兒阿偉，煎出一顆顆好吃的荷包蛋，一圓憨兒阿偉的廚師夢。

阿偉今年20歲是個中度智能障礙者，父母親很早就離開他，來到基金會接受服務，熱心也積極並被安排協助廚房的工作，從廚房的清潔到挑菜，特別喜歡烹飪社團課，還練就一手煎蛋的好功夫，聽到要吃鐵板燒，還主動詢問老師，我可以煎蛋給大家吃嗎?

大埕鐵板燒老闆游昌盛，為他準備一套廚師服，讓阿偉有機會體驗當廚師的感覺，他表示，自己白手起家，早年創業時很辛苦，真善美憨兒們很乖很聽話，每次和他們接觸，都能更珍惜現在，所以發願每年都要幫他們過耶誕節。