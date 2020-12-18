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苗栗24至27日辦歡聚耶誕夜 縣府廣場周邊燈飾亮燈
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天開始點亮，吸引民眾目光，縣府預計24日結合苗栗市公所辦理耶誕樹點燈儀式，為今年耶誕活動揭開序幕。
苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，縣府年底在府前廣場盛大舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，24日結合苗栗市公所辦理點燈儀式為耶誕活動揭開序幕，25日將邀國內知名樂團玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，26及27日融合多元族群及青年社團展演，要讓參與民眾「High翻苗栗」。
這次活動以白色耶誕為主題妝點，規畫燈飾區及裝置藝術供民眾觀賞拍照，府前廣場以8公尺高的雪白耶誕樹為主軸，旁邊放置充滿異國風情的藍光小鐵塔，周邊兩側樹叢使用彩色燈網穿插佈置，營造歡樂溫暖氛圍，螢光漫步區佈置暖白藤球燈，盼營造可愛甜美的網美廊道。
勞青處表示，為增加場域整體耶誕氛圍，縣府規畫6處裝置藝術及2項親子遊樂設施，裝置藝術包含「夢幻奇緣」南瓜馬車、「特色小屋」吉祥物貓裏喵、聖誕老人、雪人、薑餅人等，這次還特別規畫在苗栗火車站設置耶誕迎賓拍照區，讓耶誕氣氛點亮苗栗縣重要的交通樞紐；親子遊樂設施包含夢幻旋轉木馬及探索小火車，希望營造出熱鬧愉快的耶誕夜。
縣府第二辦公大樓旁的螢光漫步區及苗栗火車站迎賓拍照裝置即日起至明年元月18日，每天下午5點至晚間11點將準時點亮，其餘裝置藝術及親子遊樂設施也將陸續建置，歡迎大家夜間外出感受即將到來的耶誕氛圍；相關活動資訊可至官網( https://www.miaolixmas.tw/ )或縣府FB粉絲專頁「苗栗好青年－勞工及青年服務讚」查詢。
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