苗栗24至27日辦歡聚耶誕夜 縣府廣場周邊燈飾亮燈

苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天開始點亮，吸引民眾目光，縣府預計24日結合苗栗市公所辦理耶誕樹點燈儀式，為今年耶誕活動揭開序幕。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，縣府年底在府前廣場盛大舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，24日結合苗栗市公所辦理點燈儀式為耶誕活動揭開序幕，25日將邀國內知名樂團玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，26及27日融合多元族群及青年社團展演，要讓參與民眾「High翻苗栗」。

這次活動以白色耶誕為主題妝點，規畫燈飾區及裝置藝術供民眾觀賞拍照，府前廣場以8公尺高的雪白耶誕樹為主軸，旁邊放置充滿異國風情的藍光小鐵塔，周邊兩側樹叢使用彩色燈網穿插佈置，營造歡樂溫暖氛圍，螢光漫步區佈置暖白藤球燈，盼營造可愛甜美的網美廊道。

勞青處表示，為增加場域整體耶誕氛圍，縣府規畫6處裝置藝術及2項親子遊樂設施，裝置藝術包含「夢幻奇緣」南瓜馬車、「特色小屋」吉祥物貓裏喵、聖誕老人、雪人、薑餅人等，這次還特別規畫在苗栗火車站設置耶誕迎賓拍照區，讓耶誕氣氛點亮苗栗縣重要的交通樞紐；親子遊樂設施包含夢幻旋轉木馬及探索小火車，希望營造出熱鬧愉快的耶誕夜。