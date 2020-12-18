快訊

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲不停

反美毒牛11年前照片曝光！赫見蔡英文、高嘉瑜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗24至27日辦歡聚耶誕夜 縣府廣場周邊燈飾亮燈

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」節目安排。圖／苗栗縣政府提供
「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」節目安排。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天開始點亮，吸引民眾目光，縣府預計24日結合苗栗市公所辦理耶誕樹點燈儀式，為今年耶誕活動揭開序幕。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，縣府年底在府前廣場盛大舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，24日結合苗栗市公所辦理點燈儀式為耶誕活動揭開序幕，25日將邀國內知名樂團玖壹壹、流行樂團noovy、創作歌手王艷薇、金曲歌王翁立友等卡司輪番獻唱，26及27日融合多元族群及青年社團展演，要讓參與民眾「High翻苗栗」。

這次活動以白色耶誕為主題妝點，規畫燈飾區及裝置藝術供民眾觀賞拍照，府前廣場以8公尺高的雪白耶誕樹為主軸，旁邊放置充滿異國風情的藍光小鐵塔，周邊兩側樹叢使用彩色燈網穿插佈置，營造歡樂溫暖氛圍，螢光漫步區佈置暖白藤球燈，盼營造可愛甜美的網美廊道。

勞青處表示，為增加場域整體耶誕氛圍，縣府規畫6處裝置藝術及2項親子遊樂設施，裝置藝術包含「夢幻奇緣」南瓜馬車、「特色小屋」吉祥物貓裏喵、聖誕老人、雪人、薑餅人等，這次還特別規畫在苗栗火車站設置耶誕迎賓拍照區，讓耶誕氣氛點亮苗栗縣重要的交通樞紐；親子遊樂設施包含夢幻旋轉木馬及探索小火車，希望營造出熱鬧愉快的耶誕夜。

縣府第二辦公大樓旁的螢光漫步區及苗栗火車站迎賓拍照裝置即日起至明年元月18日，每天下午5點至晚間11點將準時點亮，其餘裝置藝術及親子遊樂設施也將陸續建置，歡迎大家夜間外出感受即將到來的耶誕氛圍；相關活動資訊可至官網( https://www.miaolixmas.tw/ )或縣府FB粉絲專頁「苗栗好青年－勞工及青年服務讚」查詢。

苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，縣府廣場已裝置高達8公尺的白色耶誕樹，預定24日辦理點燈儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，縣府廣場已裝置高達8公尺的白色耶誕樹，預定24日辦理點燈儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來並陸續裝置耶誕燈飾，這幾天已開始點亮，吸引民眾目光。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，縣府廣場已裝置高達8公尺的白色耶誕樹，預定24日辦理點燈儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」，縣府廣場已裝置高達8公尺的白色耶誕樹，預定24日辦理點燈儀式。記者胡蓬生／攝影

裝置藝術 青年 親子

延伸閱讀

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

耶誕後菲律賓病例將遽增 馬尼拉日增恐達10倍

林書緯RALPH LAUREN耶誕穿搭 簽名照交換禮物竟被嫌棄

LINE耶誕限定特效又來了！虛擬人像、表情圖示都有驚喜

相關新聞

桃園業者耶誕節前請吃鐵板燒 還讓憨兒大展廚藝　

為了讓憨兒感受耶誕節的歡樂氣氛，桃園市中壢大埕鐵板燒連續第六年，邀請真善美社會福利基金會的憨兒們，提前享用鐵板燒大餐，聽...

苗栗24至27日辦歡聚耶誕夜 縣府廣場周邊燈飾亮燈

苗栗縣政府24至27日將在縣府前廣場舉辦「2020苗準青動栗歡聚耶誕夜」活動，縣府廣場已豎起大型白色耶誕樹，廣場周邊近來...

光明六路、縣政二路口 明年科技執法

新竹縣竹北市因竹科通勤車流量大，竹北交流道旁的光明六路、縣政二路口塞車問題難解，縣府邀相關單位研議決定，明年設置號誌區域...

明年台灣燈會 2月竹市登場

2021台灣燈會2月26日至3月7日在新竹市登場，市府昨天公布燈會期間各項管制及配套措施，燈區內10所學校配合提前下午3...

卓蘭夜跑團繞台44圈 她甩20KG

卓蘭夜跑團參加苗栗健走iTAIWAN競賽獲第1特獎，昨天由副縣長鄧桂菊頒獎，團員近百人，3月以來跑步逾6900多萬步，換...

五穀文化村根留台灣 陶出特色

苗栗縣公館鄉五穀文化村從代工燒窯起家，負責人徐永奐兩度搶先部署轉型成功，1990年陶瓷業一片出走潮中，五穀文化村成了異數...

徐永奐 致力發揚苗栗陶

五穀文化村負責人徐永奐，身兼台灣區裝飾陶瓷輸出業同業公會常務監事、苗栗縣陶藝協會榮譽理事長，他認為苗栗陶有「三寶」，條件...

桃3地點 增設QR-Code違停檢舉牌

桃園市鬧區道路違規停車嚴重，市府交通局在長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園及中壢文化公園張貼違停警示海報及設置告示牌，上有...

歲末攜手送愛孤老 伴失智嬤溫暖過冬至

冬至前夕，華山基金會今天前往中壢區失智症的葉奶奶家，結合各企業、團體人力，一同整理、清掃家中的雜物垃圾，並享用養生紅豆湯...

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

台北市限縮迪化汙水處理廠投放時間以及外縣市水肥進場，引起桃園業者反彈，昨天到台北市抗議，由於火燒到台北市長柯文哲身上，今...

沒有工廠登記證就生產 桃園龍潭一機械公司噪音被抗議

桃園市龍潭區三林里一家機械公司，2016年就計畫在該里蓋工廠，因為要做環評廠沒設成，就地興建5樓的倉庫及員工宿舍，蓋好以...

桃園八德捷運綠線道路限縮 大貨車撞路邊招牌卡住

桃園市八德區介壽路因捷運綠線施工，正處於交通黑暗期，許多路段因道路限縮，使車輛都要開離民房很近。有民眾PO文指出，介壽路...

熱門新聞

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

每坪102萬！嘉市今年「地王」還是他 公告地價漲1.16％

2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

小心違規！台南北區這路段即日禁行機慢車 別闖快車道

2021台灣燈會在新竹 管制區10校提前自下午3時放學

板橋富豪社區被鑑定為海砂屋 最快112年都更拆除重建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。