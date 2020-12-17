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歲末攜手送愛孤老 伴失智嬤溫暖過冬至

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
義工們與葉奶奶享用養生紅豆湯圓，讓老人家感到團圓溫暖又窩心。圖／華山基金會提供
義工們與葉奶奶享用養生紅豆湯圓，讓老人家感到團圓溫暖又窩心。圖／華山基金會提供

冬至前夕，華山基金會今天前往中壢區失智症的葉奶奶家，結合各企業、團體人力，一同整理、清掃家中的雜物垃圾，並享用養生紅豆湯圓，讓老人家感到團圓溫暖又窩心。

獨居中壢78歲的葉奶奶，曾有二段婚姻，老伴皆已離世，唯一陪伴在身邊的小兒子多年前因病過世，奶奶的生活頓失依靠，近年來因年邁退化，患有失智症，奶奶會忘記回家的路、煮飯忘記關火，成為里長關懷的對象，華山基金會自2015年起展開服務，透過物資協助、陪伴關懷讓奶奶有所依靠。

因失智症狀，家中雜物堆積，環境髒亂鼠輩橫行，基金會動員葡萄王生技、國際同濟會桃園區大世界會及南山人壽等企業團體，擔任一日義工，協助奶奶家清運雜物及垃圾、環境消毒，並將水電管路重新檢查更新，安裝全新的飲水機及電熱水器，讓奶奶在冬天隨時有溫熱的飲水，並能洗暖呼呼的熱水澡。

現場也準備了象徵圓滿的養生紅豆湯圓，甜在嘴裡，暖在心裡，大夥兒陪伴奶奶共度難忘的冬至。葡萄王生技自2017年起，已連續4年支持華山基金會認助孤老計畫，此次與國際同濟會桃園區大世界會、南山人壽攜手送愛，期望透過拋磚引玉，號召更多企業團體一起守護在地孤老。

華山基金會邀請各界響應2020常年服務暨第十八屆「愛老人 愛團圓」活動，每月1250元守護1位長輩，每年1萬5千元守護1位長輩1年，為孤老點亮幸福。愛老人專線，(03)316-5137賴小姐，郵政劃撥帳號，19852240(華山基金會)。

義工們協助奶奶家清運雜物及垃圾、環境消毒。圖／華山基金會提供
義工們協助奶奶家清運雜物及垃圾、環境消毒。圖／華山基金會提供

失智症 生技 冬至

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