竹縣頭前溪南岸自行車道完工 串起新竹市到竹東

新竹縣政府打造頭前溪南岸經典自行車道工程今天完工，縣長楊文科表示，車道全長17.2公里，能連接竹市左岸自行車道至17公里海岸線，與竹東河濱公園至台3線，方便騎士騎乘。

新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程完工，楊文科、竹東鎮長張順朋等人，今天前往現場剪綵，並宣布正式啟用。楊文科表示，車道連結新竹市與竹東，串起「大新竹東西橫向自行車道軸線」，並接環台1號線及台3線，成為鐵馬族一大福音。

楊文科表示，過去因二重埔至竹東河濱生態公園，受限地形坡降高及河川防洪地理環境等因素，而未設自行車道，現在，透過友善環境規劃及工程手法，成功突破環境等因素，在頭前溪河濱土地及台68號高架橋下空間，設置自行車道。

楊文科說，此自行車道西起新竹縣與新竹市交界處，往東則到竹東河濱公園與台3線交會處，建構一條自行車安全騎乘路線，讓民眾前往竹東河濱生態公園不用行經竹東市區「人車爭道」。

楊文科說表示，自行車道沿線能欣賞海、河、山、鐵道等風景，打造自行車遊憩優質路線，同時也為觀光局2021推動自行車旅遊年作準備，明年將加強規劃豐富遊程。