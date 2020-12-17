疏解竹北交流道附近車流 將設號誌區域協控系統

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，常有塞車問題，新竹縣政府今天表示，將設置號誌區域協控系統，以疏解車流。

為解決竹北塞車問題，新竹縣警察局與新竹縣政府日前進行交通改善會議，今天發表共識結果，明年將設置號誌區域協控系統，能自動、即時、最佳化調整交通號誌，讓行車更順暢。

竹縣府交旅處副處長戴志君今天表示，縣府將向中央申請補助經費，設置號誌區域協控系統，也會針對「未保持路口淨空」、「未依車道行駛」及「闖紅燈」進行相關分析，並由警方加強違規車輛取締，最快明年中執行。

戴志君指出，目前光明六路竹北交流道南向入口匝道，除原本規畫尖峰時段綠燈時開放右轉，已增設直行車紅燈右轉號誌，讓駕駛人除沿外側車道進入南向匝道外，也可直行至路口處右轉進入匝道，分散車流。

此外，也規畫尖峰時段早上7至9時，禁止光明六路往縣府方向車流在縣政二路口左轉，降低車流紊亂延滯。

交通警察隊隊長陳鴻德指出，部分駕駛人未依車道指向線行駛、或行近路口時違規跨越車道任意插入車流，導致車流動線交織易發生事故，研議延長縣政二路近光明六路口車道雙白線，杜絕駕駛人違規跨越行為。

陳鴻德表示，警察局已向交通部爭取經費補助，最快明年中在光明六路與縣政二路口，建置AI辨識系統科技執法設備，強化違規車輛加強取締。