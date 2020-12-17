柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」
台北市限縮迪化汙水處理廠投放時間以及外縣市水肥進場，引起桃園業者反彈，昨天到台北市抗議，由於火燒到台北市長柯文哲身上，今天受訪時竟反問「桃園為什麼自己不丟？」桃園市環保局長呂理德獲悉後嗆柯「不厚道」，桃園市1年處理台北市24萬噸廚餘、汙泥等廢棄物，桃園水肥送北市不過1到3萬噸，「到底誰占誰便宜？」一度嗆說，那北市廢棄物明天起都別來桃園！
桃園市處理、再利用機構處理家數多，各有49家與467家，1年收受廢棄物處理量可達61萬餘公噸，不少外縣市廢棄物都送來桃園處理，以鄰近的雙北來說，新北市達58萬4880公噸、台北市24萬7122公噸，包含醫療廢棄物、廚餘、汙泥、廢鐵、廢紙與廢木材等項目。
由於北北桃水肥大戰癥結點在北市府，柯文哲今天卻反問「桃園為什麼自己不丟？」引起桃園市環保局局長不滿，呂理德認為，桃園市收取北市事業廢棄物數量龐大，柯文哲此話一出，把應該協助處理的水肥廢棄物又丟回桃園市，實在太不厚道。
「台北市來的廢棄物都拿回去，統統不要來！」呂理德認為，桃園水肥1年送去台北不過1至3萬噸，對比北市送來桃園的事業廢棄物數量相去甚遠，廢棄物處理本就該秉持區域合作精神，北市自掃門前雪，「那乾脆明天開始大家都處理自己的廢棄物就好」，批柯不該「練肖話！」
由於北市限制外縣市水肥進場，呂也強調，依據廢清法第70條規定，執行機關、公民營廢棄物清除處理機構、共同清除處理機構處理或依第29條第1項提供處理設施之事業，得清理轄區以外之廢棄物，直轄市、縣(市)主管機關不得限制之，意即縣市政府不能限制轄區外廢棄物入場，「柯再怎麼大，都不該違反法律，都應回歸法律層面處理」。
至於桃園水肥1天產出120公噸，但目前僅有轄內龜山汙水處理廠可處理50公噸，70公噸缺口無處去，市府環保局指出，已經擬定短中期方案，明年生質能中心啟用後，就可完全去化，市長鄭文燦今天也召集環保局、水務局等單位研商，要求1周內擬定緊急應變方案處理水肥。
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