快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒有工廠登記證就生產 桃園龍潭一機械公司噪音被抗議

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
工廠（左）對面就是大樓和平房社區，場區敲擊的聲音讓住家受不了。記者鄭國樑／攝影
工廠（左）對面就是大樓和平房社區，場區敲擊的聲音讓住家受不了。記者鄭國樑／攝影

桃園市龍潭區三林里一家機械公司，2016年就計畫在該里蓋工廠，因為要做環評廠沒設成，就地興建5樓的倉庫及員工宿舍，蓋好以後，今年卻趁自來水公司調整板新自來水水質、水量保護區及鳶山堰水庫集水區範圍，原廠址不在保護區內可免環評，向市府申請工廠登記。

不料還沒獲准就生產，衍生噪音和汙水虞慮，引發附近住家不滿，議員、里長、自救會今天下午前往現場抗議。市議員林昭賢還邀集經發、水務、環保局會勘。

經發局指出，該工廠未完成工廠登記即從事生產，環保局、建管處與經發局11月23日前往稽查，25日依工廠管理輔導法開罰2萬元，後來還行文要求未取得工廠登記前不得生產，並針對地方反映的問題溝通取得共識，如果再查獲生產行為一樣開罰。

市議員林昭賢指出，這家工廠在三林里三角林街 ，業者在大溪也有廠，到龍潭完全未與地方溝通協，申請工廠登記還在經發局簽辦中，卻開始生產，形同違規使用。 

林昭賢表示，本月7日安排里長、自救會到市政府陳情，副市長李憲明出面了解情況，並做成結論，要求這家機械公司需與地方上協調，達成共識後才可發給工廠登記證，但業者仍繼續生產。

林昭賢今天下午邀集水務、經發、環保局和民眾到工廠會勘，市議員徐玉樹、劉熒隆的助理、秘書也到場。民眾批工廠幾乎竟每天都違規生產，還發出巨大的噪音嚴重影響周邊住戶安寧，環保局只監測機械全開的音量認為合格，卻不包括敲打、鋼板切割，及鋼板落地撞擊瞬間更大分貝的噪音，理由是「不在監測範圍」，不管這些音量屬超過生活所能容忍的噪音，天天如此怎麼受得了。

另外，龍潭區三林簡易自來水廠供應三林里、建林里、佳安里1500多戶，約5000人簡易自來水，該工廠距簡易自來水取水井僅80公尺，這裡也是石門簡易自來水，及桃園市政府6口戰備井的水源頭，工廠地面上有機油等不明汙染物，讓人憂心水源有遭汙染的虞慮，危及簡易自來水水體飲用安全。

民眾到工廠外面抗議，不滿工廠沒取得工廠登記證就生產。記者鄭國樑／攝影
民眾到工廠外面抗議，不滿工廠沒取得工廠登記證就生產。記者鄭國樑／攝影

噪音 自救會

延伸閱讀

三芒星EQ家族即將來襲　Mercedes-Benz準備好在全球大量生產電動車！

一度緊張！通報有3大型氧氣槽 台南威致鋼鐵工廠傳火警

貴州玉屏 工廠化生產食用菌

新北擬訂自治條例 外送員上線每日限12小時內

相關新聞

柯文哲要桃園自處理水肥 桃市環保局長回嗆「不厚道」

台北市限縮迪化汙水處理廠投放時間以及外縣市水肥進場，引起桃園業者反彈，昨天到台北市抗議，由於火燒到台北市長柯文哲身上，今...

沒有工廠登記證就生產 桃園龍潭一機械公司噪音被抗議

桃園市龍潭區三林里一家機械公司，2016年就計畫在該里蓋工廠，因為要做環評廠沒設成，就地興建5樓的倉庫及員工宿舍，蓋好以...

桃園八德捷運綠線道路限縮 大貨車撞路邊招牌卡住

桃園市八德區介壽路因捷運綠線施工，正處於交通黑暗期，許多路段因道路限縮，使車輛都要開離民房很近。有民眾PO文指出，介壽路...

因應2021台灣燈會交管 竹市展區內學校提早放學

2021台灣燈會將於明年2月26日在新竹市登場，竹市府因應特定時間的交通管制，規劃燈區內國中小提前放學，洗腎與行動不便者...

確保施工品質 縣長楊文科抽驗竹北路平工程

新竹縣政府近2年投入3.4億元養護道路，今年度針對縣內13鄉鎮70個路段共48公里，進行道路改善施工，為確保施工品質，縣...

竹市第一個 公辦民營、身心障礙者社區式日照中心啟用

新竹市身心障礙福利服務大樓3樓日間照顧服務中心今舉辦啟用典禮，副市長沈慧虹說，身障福利服務大樓3樓是竹市第5個日間照顧服...

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解，縣府15日邀相關單位...

影／叫我第一名 卓蘭夜跑團繞全台44圈 她成功甩重20KG

苗栗縣參與健康城市、高齡友善城市獲得6大獎項 ，且單項獎獲全國唯一「三金獎」，健康促進活動也有亮眼成效，縣府上午表揚績優...

2021台灣燈會在新竹 管制區10校提前自下午3時放學

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府教育處今指出，燈會期間受影響的上課天數共5日，包括2月26日...

2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今邀集8局處長針對燈會期間居民生活指引開記者會，強調會落實「...

頭前溪南岸自行車道竣工通車 迴紋針型車道有特色

新竹縣頭前溪南岸自行車道歷經設計變更、通車延宕，終於在今天上午正式竣工通車，不少車友、民眾一早就到竹東生態公園會合體驗嶄...

小心違停挨罰！ 桃園這3處設檢舉違規QR-CODE告示牌

重要交通節點、公園屢見車輛違規停放，影響用路人與民眾權益，桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢...

熱門新聞

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

公車日搭20次當快遞？基隆市公車老人沒限次疑濫用將查

注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

回來了！金石堂新營店關店3年 周五易地開幕

板橋富豪社區被鑑定為海砂屋 最快112年都更拆除重建

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。