沒有工廠登記證就生產 桃園龍潭一機械公司噪音被抗議

桃園市龍潭區三林里一家機械公司，2016年就計畫在該里蓋工廠，因為要做環評廠沒設成，就地興建5樓的倉庫及員工宿舍，蓋好以後，今年卻趁自來水公司調整板新自來水水質、水量保護區及鳶山堰水庫集水區範圍，原廠址不在保護區內可免環評，向市府申請工廠登記。

不料還沒獲准就生產，衍生噪音和汙水虞慮，引發附近住家不滿，議員、里長、自救會今天下午前往現場抗議。市議員林昭賢還邀集經發、水務、環保局會勘。

經發局指出，該工廠未完成工廠登記即從事生產，環保局、建管處與經發局11月23日前往稽查，25日依工廠管理輔導法開罰2萬元，後來還行文要求未取得工廠登記前不得生產，並針對地方反映的問題溝通取得共識，如果再查獲生產行為一樣開罰。

市議員林昭賢指出，這家工廠在三林里三角林街 ，業者在大溪也有廠，到龍潭完全未與地方溝通協，申請工廠登記還在經發局簽辦中，卻開始生產，形同違規使用。

林昭賢表示，本月7日安排里長、自救會到市政府陳情，副市長李憲明出面了解情況，並做成結論，要求這家機械公司需與地方上協調，達成共識後才可發給工廠登記證，但業者仍繼續生產。

林昭賢今天下午邀集水務、經發、環保局和民眾到工廠會勘，市議員徐玉樹、劉熒隆的助理、秘書也到場。民眾批工廠幾乎竟每天都違規生產，還發出巨大的噪音嚴重影響周邊住戶安寧，環保局只監測機械全開的音量認為合格，卻不包括敲打、鋼板切割，及鋼板落地撞擊瞬間更大分貝的噪音，理由是「不在監測範圍」，不管這些音量屬超過生活所能容忍的噪音，天天如此怎麼受得了。