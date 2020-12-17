桃園八德捷運綠線道路限縮 大貨車撞路邊招牌卡住

桃園市八德區介壽路因捷運綠線施工，正處於交通黑暗期，許多路段因道路限縮，使車輛都要開離民房很近。有民眾PO文指出，介壽路往桃園方向，靠近廣豐新天地附近，昨天就有大貨車就這樣硬生生與招牌相撞卡住，相當離譜。

民眾昨天發文提醒在地鄉親，「有大貨車撞到招牌卡住了，請繞道通行」，他質問，因施工的關係，大貨車只能這樣開，招牌一個比一個外面，一個比一個還低，這樣撞到到底算誰的？

市民林先生認為，這應該跟施工有關，以前沒有道路限縮時，通常招牌的下方都有機車或汽車停車格，行進間的車輛不會開到招牌下方，現在停車格被塗銷後，道路變得很小一條，只要貨車車頂高一點，恐都有卡住的問題。

據了解，昨天下午1點50分許，一輛大貨車行經介壽路690號附近，在道路上擦撞路旁店家的招牌，大貨車駕駛驚呼，「這招牌也太低」，目前雙方有意要以民事賠償自行和解。

招牌的設置有所規範，建管處招牌廣告及樹立廣告設置規定中寫道，側懸式廣告若設置下方為人行道，下端距地面不得小於3公尺，厚度不得大於30公分；若設置下方為道路，下端距地面不得小於4.6公尺或當地騎樓淨高，厚度不得大於30公分。

對此捷運工程局主任秘書林義昌回應，店家設置的側懸式招牌位於道路上方，經現場工作人員初步判斷，招牌下端距地面應小於4.6公尺，不過認定方面還需有待建管處以專業判斷，目前先和店家協調，於這周六將招牌拆除，避免再發生相撞事件。

林義昌表示，昨天發生的個案是首例，不過未來捷運綠線將會進行連續壁施工，由於連續壁的高度也很高，恐有可能會發生該狀況，因此今天下午已通知承包商巡邏全線施工路段。