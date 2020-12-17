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苗栗大湖友善無障礙草莓園 輪椅族樂享採果趣

中央社 / 苗栗縣17日電

苗栗縣大湖鄉草莓正值產季，部分觀光草莓園業者除採高架種植，也提供加寬無障礙通道，讓身障輪椅族也能走出戶外，享受採果樂趣。

苗栗縣大湖鄉號稱「草莓王國」，目前正值第1期花果產季，各家草莓園鮮紅欲滴的草莓結實纍纍，過去因草莓田間高低差、行距窄，輪椅族難以進入，在大湖地區農會推廣下，越來越多業者改善環境，友善身障人士也能坐著輪椅穿梭草莓園，享受採果樂趣。

草莓園業者李國雄指出，栽種草莓20多年，經營觀光果園後發現，傳統平面式草莓園，遊客需彎腰採摘，且通道窄，往來行走交會容易發生身體碰觸，坐輪椅的長輩、身障朋友也只能望之卻步。

他表示，考量長輩、身障朋友等需求，決定採用高架種植，單層高度約100公分，並特別加寬通道設計至110公分，方便輪椅族在園間通行。

李國雄說，他實際測量過一般輪椅展開寬度約63公分，輪椅族坐著剛好可以剪摘身旁的草莓果實，因通道夠寬敞，也不會妨礙到其他遊客交錯通過；儘管為加寬通道，需犧牲部分栽種空間，但他認為值得。

業者打出「友善無障礙觀光草莓園」後，一名高齡婦人今天由孫女推著輪椅進入無障礙草莓園，她直呼「已經不會走路，還可以採草莓，太高興了」。

另一名身障人士說，以前一直很想採草莓，但無奈行動不便，「現在坐輪椅也行，方便許多。」

苗栗縣大湖地區農會指出，大湖地區觀光草莓園主要分布台3線沿線兩側、苗55線及苗61線道路上，近年種植高架草莓面積持續增加，農會鼓勵業者提供友善無障礙環境，方便嬰幼兒推車及身障輪椅族與親友一起體驗田園採果樂趣。

大湖地區農會表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來，國人無法出國，國內旅遊夯，草莓園因戶外開放空間且親近自然，備受遊客青睞，採果人潮絡繹不絕。

大湖地區農會指出，今年莓農栽植品種以「香水」為主，目前第1期產季開放自採價格約每台斤新台幣300至350元左右，產期約可持續至4月下旬。

身障 農會

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