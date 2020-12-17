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台南資訊月登場 主打5G新世代各種新式科技互動體驗

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影

以「數位催化 智連未來」為主題的「109台南資訊月」今天在仁德南紡世貿展覽中心開幕舉辦到21日，以科普展演方式帶領民眾輕鬆進入5G新通訊時代，現場結合創新電子產品、政府服務及各類體驗展示，很有可看性。

主持開幕市長黃偉哲說，今年資訊月「讓大家非常驚喜又驚豔」，有這麼多大朋友、小朋友，尤其是國家未來的主人翁紛紛來這邊，很多是來校外教學，能夠讓資訊紮根生根非常重要，下一代對資訊有興趣進而去鑽研專業知識，進而產生卓越成就，這樣子我們就非常非常感謝資訊月，舉辦這幾十年來的目的就達成一大半。

他說，感謝各單位讓資訊月在台南舉辦，「雖然我們是南部感覺離台北很遠，但是透過資訊、通訊，可以讓我們兩邊更接近，接近許許多多的科技知識，這點是非常非常感謝」。以前是電腦的時代，我們就是一部主機、一部螢幕，現在是手機的時代，手機作為一個平台，整合了相機、整合電話、整合平板，所以我們將來如果改成資訊暨通訊月也不錯，非常感謝來自中央跟各位好朋友能夠持續支持我們台南資訊月，也支持全國資訊月。

今年台南市政府共有7個局處參與台南資訊月的「地方政府主題館」，分別從財稅、地政、觀光、經濟、防汛、交通、工程、運動以及AI智慧等多種生活面向，「南市府為民眾打造的優質生活、智慧服務完整呈現」。

經濟部工業局則號召20多家廠商分四大科技應用領域「運動科技」、「智慧防疫」、「沉浸娛樂」與「智慧生活」參展，搭配運動科技推廣賽，匯聚近23家產學研單位共襄盛舉，提供民眾貼近日常的科技體驗，讓參觀民眾透過現場互動智解未來。

國防科技館由國家中山科學研究院規畫，展出「可攜式輕兵器射擊模擬系統」、「快照式醫用高光譜影像檢測技術」等多項資訊科研應用成果。

教育科技館則以「創意教育」嘉年華活動的方式，邀請台南市高中、國中、國小共77所學校輪流擺攤、分享與參與，帶來更多教育體驗。

台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
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台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
台南資訊月主打5G新世代各種新式科技互動體驗。記者周宗禎／攝影
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