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因應2021台灣燈會交管 竹市展區內學校提早放學

中央社 / 新竹市17日電
2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供

2021台灣燈會將於明年2月26日在新竹市登場，竹市府因應特定時間的交通管制，規劃燈區內國中小提前放學，洗腎與行動不便者則發放特殊接駁證。

新竹市政府今天開記者會，由市府8名局處長宣布活動時相關管制與規劃。

新竹市長林智堅透過新聞稿表示，2021台灣燈會是新竹市有史以來最盛大國家級活動，市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」，邀新竹市民併肩努力，一起創造城市光榮。

竹市府提供新聞資料表示，即日起啟動民眾說明會，將在區公所設立燈會聯合服務中心，供民眾諮詢各項交通管制；另也以「弱勢優先」為原則，以便利老弱婦孺與行動不便的民眾通行，特殊需求也將事先調查盤整，以專案方式處理。

竹市府交通處表示，燈會期間將於市區劃分汽、機車應憑證進入區、行人徒步區等，管制時間平日下午4時到深夜12時，假日下午2時到深夜12時，將發放通行證給在地居民，讓居民日常通勤、通學、就醫等都可順利進出。

竹市府民政處表示，依管制區分為汽車通行證、機車通行證與特殊接駁證，汽機車通行證以戶為單位，由市府調查管制區內設籍戶人數，並由里鄰長發放，市府也於區公所設置「燈會綜合服務中心」，有特殊需求者可於明年1月21日後洽詢申請。

民政處表示，特殊接駁證則針對洗腎需求、托嬰中心接送等特殊需求提供，由相關主管機關調查需求人數後統一發放。

竹市府教育處表示，燈會期間受影響的上課天數共5日，將以「不會停課」、「不調整學年行事曆」、「不影響寒假假期」原則，保障學生學習權益。

教育處說明，管制區域的市立學校共10所，活動期間將提早至下午3時放學，課後照顧班、輔導課、課後社團等都配合暫停。

竹市衛生局表示，燈會交通管制區內多家醫療院所，燈會期間的一般門診，除南門醫院外，各院所皆正常開放，急診皆不受影響，針對長期洗腎病患，將發放特殊接駁證，讓病患與其家屬方便接送。

針對管制區內的公司行號，產業發展處表示，盤整名單後將廣發通行證給區域內的公司，讓員工都能出入上下班；也已先行調查如超商、賣場等店家的補貨時間，配合於管制時段外進行補貨。

台灣燈會 新竹 洗腎

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