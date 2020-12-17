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確保施工品質 縣長楊文科抽驗竹北路平工程

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科在興隆路2段、新竹地方法院路段，親自以鋼捲尺量測鑽心取樣的瀝青厚度。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科在興隆路2段、新竹地方法院路段，親自以鋼捲尺量測鑽心取樣的瀝青厚度。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府近2年投入3.4億元養護道路，今年度針對縣內13鄉鎮70個路段共48公里，進行道路改善施工，為確保施工品質，縣長楊文科今天會同縣府工務處、政風處、採購稽核小組，到竹北市興隆路二段地方法院前抽驗路平工程，並指示相關單位不定時檢測，務必達成路平目標，保障人車通行安全。

今年度進行施工的道路包含五峰鄉竹67、竹63線，尖石鄉竹60、120線，寶山鄉竹47、竹84線等部分路段，刨除龜裂的路面重舖瀝青，恢復路面平整，而今天抽驗的路段也是竹北市重要道路，車輛往返頻繁。

楊文科在興隆路2段、新竹地方法院路段，親自以鋼捲尺量測鑽心取樣的瀝青厚度，並查看3米尺規量測儀的刻度，確定平坦度是否在誤差範圍內，檢測結果均符合設計規範，楊文科也以主辦機關的身分於在瀝青試體上簽名，設計監造單位、承包商也共同簽名，確保施工品質。

另外，同樣為今年度路平專案改善道路之一的興隆路二段，也是竹北市重要的東西向道路、往來新竹市的要道，在上月20、21日施工，以不到24小時完成，改善長度約1.1公里。

楊文科表示，「路平、燈亮、水溝通」攸關民眾用路安全與生活品質的，縣府將參考下鄉地方座談時基層意見，依據「分區域、分階段、依輕重緩急」等原則持續辦理，提供安全並舒適的用路環境。

政風處長章宗耀表示，今年度縣府採購稽核小組共稽核了137件工程案，稽核成果也會陳報行政院公共工程委員會，未達標準的案件會要求說明並改善。

縣長楊文科（左）以主辦機關的身分於在瀝青試體上簽名。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（左）以主辦機關的身分於在瀝青試體上簽名。記者陳斯穎／攝影

楊文科 新竹 北市

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