竹市第一個 公辦民營、身心障礙者社區式日照中心啟用

新竹市身心障礙福利服務大樓3樓日間照顧服務中心今舉辦啟用典禮，副市長沈慧虹說，身障福利服務大樓3樓是竹市第5個日間照顧服務資源，也是竹市第一個公辦民營的身障者社區式日間照服中心，即日起只要設籍竹市、年齡18歲以上、領有身心障礙證明、有日間照護需求者都可以申請，明年1月開始正式服務，預計收案15人。

市府表示，竹市身心障礙福利服務大樓3樓日間照顧服務中心由新銳建築師曾泊銘操刀，跳脫既有服務思維與框架，運用角落教學設計，打造閱讀空間、多功能教學區、互動式教學區、情緒轉換區等，讓日間照顧服務活動更多元。

除開放空間外，還有椅子牆及七巧板造型積木椅，富創意又多變化，學員能任意選擇自己喜歡的椅子，及想要的位置坐下來，也透過椅子顏色不同，讓學員可以認識顏色，提供教學，且椅子牆不會佔去太多室內空間，創造更多收納。

社會處表示，竹市已建置4個日間照顧服務資源，大樓3樓是第5個日間照顧服務資源，也是竹市第一個公辦民營的身心障礙者社區式日間照顧服務中心。該中心委託財團法人喜憨兒社會福利基金會新竹分事務所辦理，除提供全時段照護服務，還增加時段性服務，安排多樣化的活動與課程。