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注意荷包！竹北光明六路與縣政二路口 將設科技執法

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解，縣府15日邀相關單位進行交通改善研議會議，明年除將設置號誌區域協控系統，整合竹北交流道至周邊道路號誌、縮減機慢車道，並建置科技執法設備，最快明年中就會針對以錄影分析方式，針對「未保持路口淨空」、「未依車道行駛」及「闖紅燈」違規車輛加強取締。

縣府交旅處表示，目前光明六路竹北交流道南向入口匝道，除原本規畫尖峰時段綠燈時開放右轉，已增設直行車紅燈右轉時相，讓駕駛人除沿外側車道進入南向匝道外，也可直行至路口處右轉進入匝道，藉以分散車流，並規畫尖峰時段早上7至9點，禁止光明六路往縣府方向車流在縣政二路口左轉，簡化號誌時相，降低車流紊亂延滯。

另外，將研議縮減光明六路機慢車道，另闢為光明六路路肩，利於前往交流道南向匝道，增加交流道的道路容量；經勘查也發現多數車輛通過竹北交流道，未達路肩開放起點，便違規提早跨越車道進入路肩行駛，容易造成與匝道車流交織回堵，交旅處預計年底與警察局一同拜會高公局，研商路肩開放起點及縮減機車道，盡快解決交通壅塞問題。

縣警局交通隊指出，部分駕駛人未依車道指向線行駛或行近路口時違規跨越車道任意插入車流，導致車流動線交織易生事故，研議延長縣政二路近光明六路口車道雙白線，杜絕駕駛人違規跨越行為。

警察局已向交通部爭取400萬元經費補助，最快明年中後在光明六路與縣政二路口，建置AI辨識系統科技執法設備，以錄影分析方式，針對「未保持路口淨空」、「未依車道行駛」及「闖紅燈」違規車輛加強取締。

新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹北市因鄰近新竹科學園區，導致上下班車流量大，緊鄰交流道的光明六路與縣政二路口，塞車問題難解。記者陳斯穎／攝影

車道 警察 新竹

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