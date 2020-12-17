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影／叫我第一名 卓蘭夜跑團繞全台44圈 她成功甩重20KG

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
卓蘭夜跑團成員已跑超過6900萬步，里程換算環台44圈， 目前邁入第45圈，已從苗栗抵達花蓮。記者胡蓬生／攝影
卓蘭夜跑團成員已跑超過6900萬步，里程換算環台44圈， 目前邁入第45圈，已從苗栗抵達花蓮。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣參與健康城市、高齡友善城市獲得6大獎項 ，且單項獎獲全國唯一「三金獎」，健康促進活動也有亮眼成效，縣府上午表揚績優單位及個人，其中卓蘭近百人參與的「卓蘭夜跑團」由內灣國小主任劉奕夆擔任團長，3月迄今成員跑步數逾6900多萬步，換算已環島44圈，目前第45圈持續挺進中，已由「苗栗抵達花蓮」，卓蘭鎮衛生所護理長歐蕙瑛參加夜跑後，不但高血壓改善，還成功甩重20公斤，成績讓人刮目相看。

苗栗副縣長鄧桂菊上午在縣府表揚參與2020年健康城市、高齡友善城市獲獎的績優單位及個人，感謝他們協助推動保健業務，營造健康環境；今年苗栗縣囊括6大獎項，尤其單一獎項「智慧掌舵健康掌握-健康吃聰明動、打造社區智慧熱點」獲唯一「三金獎」，包括創新與韌性獎、口頭海報獎、最佳人氣海報獎，在全國各縣市中脫穎而出。

會中同時頒發參加苗栗健走iTAIWAN健走繞行台灣10圈以上的團隊，獲獎團隊分別是第一特獎卓蘭夜跑團，第二獎大湖地政GoGOGo、卓蘭老庄動起來、第三獎美美隊，另外苗栗樂活、真健康、紅斑馬分獲最佳獎。

卓蘭夜跑團長劉奕夆說，因明年卓蘭鎮要辦首屆水果之鄉馬拉松比賽，讓他起心動念組夜跑團並下載健康日誌APP，希望藉此帶動地方的運動風氣，目前參與者有86人，大家利用傍晚下班時間沿著老庄溪或在卓蘭國小運動場一起跑步、走路，另外團隊也常報名10公里或半馬路跑，大家的共識就是盼藉團隊力量讓自身運動更積極且持之以恆，這次拿健康日誌第一名，大家都很開心。

卓蘭鎮衛生所護理長歐蕙瑛說，她原來有一點家族遺傳性的高血壓，參加夜跑團後，每周有3天與大家一起「團練」，覺得很開心，以前跑個幾百公尺就喘得要死，現在一下可跑3到5公里，加上飲食控制，現在體態也變輕盈，3月迄今已足足減重20公斤，高血壓也改善。

「卓蘭夜跑團」榮獲苗栗健走iTAIWAN第一特獎、「卓蘭老庄動起來」獲二獎。記者胡蓬生／攝影
「卓蘭夜跑團」榮獲苗栗健走iTAIWAN第一特獎、「卓蘭老庄動起來」獲二獎。記者胡蓬生／攝影
卓蘭夜跑團成員已跑超過6900萬步，里程換算環台44圈， 目前邁入第45圈，已從苗栗抵達花蓮。記者胡蓬生／攝影
卓蘭夜跑團成員已跑超過6900萬步，里程換算環台44圈， 目前邁入第45圈，已從苗栗抵達花蓮。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣參與健康城市、高齡友善城市獲得6大獎項 ，且單項獎獲全國唯一「三金獎」，健康促進活動也有亮眼成效，縣府上午表揚績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣參與健康城市、高齡友善城市獲得6大獎項 ，且單項獎獲全國唯一「三金獎」，健康促進活動也有亮眼成效，縣府上午表揚績優單位及個人。記者胡蓬生／攝影
「卓蘭夜跑團」榮獲苗栗健走iTAIWAN第一特獎、「卓蘭老庄動起來」獲二獎。記者胡蓬生／攝影
「卓蘭夜跑團」榮獲苗栗健走iTAIWAN第一特獎、「卓蘭老庄動起來」獲二獎。記者胡蓬生／攝影

衛生所 高血壓 健走

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