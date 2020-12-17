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2021台灣燈會在新竹 管制區10校提前自下午3時放學

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府教育處今指出，燈會期間受影響的上課天數共5日，包括2月26日（五）、3月2日（二）到5日（五），將施以「不會停課」、「不調整學年行事曆」、「不影響寒假假期」原則，保障學生學習權益。圖／新竹市政府提供
市府教育處今指出，燈會期間受影響的上課天數共5日，包括2月26日（五）、3月2日（二）到5日（五），將施以「不會停課」、「不調整學年行事曆」、「不影響寒假假期」原則，保障學生學習權益。圖／新竹市政府提供

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府教育處今指出，燈會期間受影響的上課天數共5日，包括2月26日（五）、3月2日（二）到5日（五），將施以「不會停課」、「不調整學年行事曆」、「不影響寒假假期」原則，保障學生學習權益。

教育處指出，燈會期間管制區域的市立學校共10所，受影響的5日間將提早自下午3時放學，包含新竹市幼、東門國小、三民國小、北門國小、民富國小、東園國小、新竹國小、西門國小、龍山國小、三民國中。

至於下午3時後的學校各項課程活動，如課後照顧班、輔導課、課後社團等，都將配合暫停。國、私立學校包含新竹女中、新竹高工、清華附小、曙光女中及曙光小學則建議比照市府方案辦理，或由該校自行決定。

教育處表示，民眾若需在管制時間內進出接送孩童，將另行發放通行證，屆時憑證進入。補習班或課照中心在管制時間內的下課接駁，將設置11處特殊接駁臨停區，要求業者配合以路隊方式將學生帶至「特殊接駁臨停區」，再交由家長接回。

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供
2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今舉辦記者會。圖／新竹市政府提供

新竹 台灣燈會 寒假

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