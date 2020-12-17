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2021台灣燈會 竹市規畫管制區發放居民通行證

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」原則，即日起舉辦7場民眾說明會，燈會期間也會規畫汽機車、行人管制區，對於洗腎、行動不便民眾也會以專案處理，發放「特殊接駁證」。圖／新竹市政府提供
市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」原則，即日起舉辦7場民眾說明會，燈會期間也會規畫汽機車、行人管制區，對於洗腎、行動不便民眾也會以專案處理，發放「特殊接駁證」。圖／新竹市政府提供

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今邀集8局處長針對燈會期間居民生活指引開記者會，強調會落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」原則，即日起舉辦7場民眾說明會，燈會期間也會規畫汽機車、行人管制區，對於洗腎、行動不便民眾也會以專案處理，發放「特殊接駁證」。

市府指出，將落實「充分溝通」，即日起除舉辦民眾說明會，也將在區公所設立燈會聯合服務中心，民眾可在此諮詢各項交通管制。將規畫實際演練以因應各種情境，做好「萬全準備」；「弱勢優先」部分，現場將設有貼心服務車以便老弱婦孺與行動不便民眾搭乘，特殊需求也將事先調查盤整，以專案方式處理；若有臨時緊急、特殊狀況，將有專責志工協助。

市府交通處說明，燈區將在竹市舊城區展開，期間將畫分「汽車管制區」汽車應憑證進入、「機車管制區」汽車不得進入機車需憑證、「行人徒步區」三區，管制時間平日下午4時到凌晨0點，假日下午2時到凌晨0點，將發放通行證給在地居民，讓居民日常通勤、通學、就醫等，都可以順利進出。

居民通行證發放原則，民政處說，將依管制區分為汽車通行證、機車通行證與特殊接駁證，汽機車通行證以戶為單位，3人以下1張、4人以上2張，將由市府調查管制區內設籍戶人數，由里鄰長發放，將於明年1月15至20日發放至各戶；另外，特殊接駁證則針對洗腎需求、托嬰中心接送等特殊需求提供，由相關主管機關調查需求人數後統一發放。

市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」原則，即日起舉辦7場民眾說明會，燈會期間也會規畫汽機車、行人管制區，對於洗腎、行動不便民眾也會以專案處理，發放「特殊接駁證」。圖／新竹市政府提供
市府將落實「充分溝通、萬全準備、弱勢優先」原則，即日起舉辦7場民眾說明會，燈會期間也會規畫汽機車、行人管制區，對於洗腎、行動不便民眾也會以專案處理，發放「特殊接駁證」。圖／新竹市政府提供
2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今邀集8局處長針對燈會期間居民生活指引開記者會。記者王駿杰／攝影
2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府今邀集8局處長針對燈會期間居民生活指引開記者會。記者王駿杰／攝影

台灣燈會 洗腎 新竹

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