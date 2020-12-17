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頭前溪南岸自行車道竣工通車 迴紋針型車道有特色

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
頭前溪南岸自行車道在行經台68線與國道3號交界處，以橋梁、棧道爬坡，克服地形障礙。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道在行經台68線與國道3號交界處，以橋梁、棧道爬坡，克服地形障礙。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣頭前溪南岸自行車道歷經設計變更、通車延宕，終於在今天上午正式竣工通車，不少車友、民眾一早就到竹東生態公園會合體驗嶄新自行車道風光，縣長楊文科則說頭前溪南岸自行車道媲美新竹市17公里海岸自行車道，交旅處則表示這條自行車道有獨特的迴紋針型車道設計，未來有機會成為當地地標，吸引民眾前來休閒。

頭前溪南岸經典自行車道工程西起新竹縣與新竹市交界處的二重埔，東抵竹東河濱公園與台3線交會處，全長17.2公里，沿線途經頭前溪南岸高灘地、竹東河濱公園，可以串連山線及海線自行車交通，耗資8000萬元經費打造，2019年8月開工，歷經1年多施工才順利通車。

縣長楊文科表示，竹東鎮緊鄰新竹市，過去新竹縣民眾都只能羨慕新竹市有完善的自行車路網，但未來新竹縣不僅有頭前溪南岸自行車道，也規畫其他路線，要串連起整個新竹縣的自行車路網，民眾不僅能享受山景，還能飽覽新竹縣海岸風光，縣府會持續投注經費，要讓民眾假日有優質的休閒去處。

交旅處長游志祥則說，頭前溪南岸自行車道工程最具特色的路段，就是二重埔至竹東生態公園段，尤其穿越台68線與國道3號下方，為了降低坡道落差，更特別以迴紋針型車道設計，民眾騎經該路段會穿越2座高架橋下方的橋墩群，景色非常壯觀，更可遠眺頭前溪風景，未來有機會成為熱門網紅打卡景點。

縣府表示，南岸自行車道工程已全數完工，在17日上午正式通車，共設2座自行車專用新建橋梁，新設自行車道1300公尺、改善3910公尺，同時設置多處休憩站，以及沿途綠美化工程，車道串連浪漫台3線竹東鎮端到新竹市台1線，南行將可延伸至17公里海岸線。

頭前溪南岸自行車道17日上午正式竣工通車，歷經1年多施工，中間更因地質問題被迫變更設計，因此竣工典禮上更請神保佑通車順利。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道17日上午正式竣工通車，歷經1年多施工，中間更因地質問題被迫變更設計，因此竣工典禮上更請神保佑通車順利。記者巫鴻瑋／攝影
自行車道途經竹東生態公園，縣府希望民眾可以利用假日前來休閒遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
自行車道途經竹東生態公園，縣府希望民眾可以利用假日前來休閒遊玩。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道17日上午正式竣工通車，歷經1年多施工，中間更因地質問題被迫變更設計，因此竣工典禮上更請神保佑通車順利。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道17日上午正式竣工通車，歷經1年多施工，中間更因地質問題被迫變更設計，因此竣工典禮上更請神保佑通車順利。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道上午通車，縣長楊文科率團隊齊自行車體驗。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道上午通車，縣長楊文科率團隊齊自行車體驗。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道上午通車，縣長楊文科率團隊齊自行車體驗。記者巫鴻瑋／攝影
頭前溪南岸自行車道上午通車，縣長楊文科率團隊齊自行車體驗。記者巫鴻瑋／攝影
自行車道將穿越國道3號與台68線橋下橋墩群，景象十分特別。記者巫鴻瑋／攝影
自行車道將穿越國道3號與台68線橋下橋墩群，景象十分特別。記者巫鴻瑋／攝影

自行車 車道 新竹

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