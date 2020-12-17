頭前溪南岸自行車道竣工通車 迴紋針型車道有特色

新竹縣頭前溪南岸自行車道歷經設計變更、通車延宕，終於在今天上午正式竣工通車，不少車友、民眾一早就到竹東生態公園會合體驗嶄新自行車道風光，縣長楊文科則說頭前溪南岸自行車道媲美新竹市17公里海岸自行車道，交旅處則表示這條自行車道有獨特的迴紋針型車道設計，未來有機會成為當地地標，吸引民眾前來休閒。

頭前溪南岸經典自行車道工程西起新竹縣與新竹市交界處的二重埔，東抵竹東河濱公園與台3線交會處，全長17.2公里，沿線途經頭前溪南岸高灘地、竹東河濱公園，可以串連山線及海線自行車交通，耗資8000萬元經費打造，2019年8月開工，歷經1年多施工才順利通車。

縣長楊文科表示，竹東鎮緊鄰新竹市，過去新竹縣民眾都只能羨慕新竹市有完善的自行車路網，但未來新竹縣不僅有頭前溪南岸自行車道，也規畫其他路線，要串連起整個新竹縣的自行車路網，民眾不僅能享受山景，還能飽覽新竹縣海岸風光，縣府會持續投注經費，要讓民眾假日有優質的休閒去處。

交旅處長游志祥則說，頭前溪南岸自行車道工程最具特色的路段，就是二重埔至竹東生態公園段，尤其穿越台68線與國道3號下方，為了降低坡道落差，更特別以迴紋針型車道設計，民眾騎經該路段會穿越2座高架橋下方的橋墩群，景色非常壯觀，更可遠眺頭前溪風景，未來有機會成為熱門網紅打卡景點。