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小心違停挨罰！ 桃園這3處設檢舉違規QR-CODE告示牌

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處張貼違規停車警示廣告與牌面並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車。記者張裕珍／攝影
桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處張貼違規停車警示廣告與牌面並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車。記者張裕珍／攝影

重要交通節點、公園屢見車輛違規停放，影響用路人與民眾權益，桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處張貼違規停車警示廣告與牌面並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車，民眾只要發現違停車輛可拍照上傳，並輸入檢舉人資料即可完成檢舉，希望藉此減少違停，提升交通安全。

長庚醫院病理大樓臨龜山區復興一路側的公車站是桃園市重大交通節點，國道與公路客運、桃園市及新北市市區公車、桃園市免費公車等客運匯集，公車路線及班次眾多，交通局指出，雖已透過分群候車且新設長廊式候車提升候車環境及辨識度，但仍有少數汽車駕駛在公車格違規停車，因此增設檢舉違規QR CODE，民眾可主動檢舉。

市府交通局指出，請民眾將車輛停放於合法停車空間，長庚醫院周邊可停放於病理大樓停車場、公12停車場以及路邊停車格，若被檢舉違規停車，交通局會將檢舉資料移給警察局，將依照違反道路交通管理處罰條例裁罰300元至1200元不等罰鍰。

其他2處為桃園區文昌公園、中壢區文化公園地下停車場，市府交通局指出，會優先擇定這2處公園，是因為這2處已於近期開放地下停車場供停放，民眾若發現違規停車，先掃描QR CODE後，時間地點會直接套入系統，只要再輸入檢舉人資料、違規車輛的車牌等資訊，即可完成檢舉，公園違規則可依據桃園市公園管理自治條例開罰。

市府交通局指出，交通局針對火車站、商圈等違規停車熱點取締採多管齊下，除了運用科技執法，也希望透過檢舉系統加強嚇阻，市府將會視成效，擴大設置告示牌。

桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處張貼違規停車警示廣告與牌面並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車。記者張裕珍／攝影
桃園市政府交通局首創在於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處張貼違規停車警示廣告與牌面並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車。記者張裕珍／攝影

公車 停車場 長庚

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