桃青創業家研發地表最強過濾薄膜 超高效濾心七秒淨水

桃園市青年事務局輔導的新創團隊「膜淨材料股份有限公司」，研發全台首創200奈米中空纖維技術，產品過濾薄膜能夠七秒淨化水中雜質並隔絕99.9%細菌，創新技術今年接續榮獲經濟部「新創事業獎」及財團法人生技醫療科技政策研究中心「國家新創獎」兩項大獎。

膜淨團隊研獨家研發出200奈米中空纖維膜，除了能有效隔絕99.9%細菌與塑膠微粒等污染、濾心流速比市售品快3倍，加上不需電力又方便攜帶的設計，成為全台薄膜領域的先驅，薄膜技術應用範圍從科技業、醫療產業跨足到運動運用品產業，新創研發實力受到許多大廠的矚目。

創辦人張旭賢提及團隊創業初期曾面臨資金周轉困難，與共同創辦人陳柏瑜將房子及積蓄全都抵押申請創業貸款，只為了讓公司正常營運，後來加入青創指揮部後，在基地的協助下，參加科技部FITI創新創業激勵計畫，獲得獎勵金200萬元，緩解創業初期的資金壓力，今年也陸續獲得獎項肯定，讓更多人認識膜淨材料。

團隊階段性的目標是希望能將技術打入國內外運動用品產業市場，期待有更多投資人能看到膜淨材料的創新技術，將來能夠量產自己的商品，並計劃商品能行銷到越南和印度市場，讓更多消費者享受到中空纖維薄膜濾水器的便利性。