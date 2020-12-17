冬至糯米湯圓難吞嚥 桃園護理之家用它取代更健康

冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特別留意。桃園醫院附設護理之家也在今天和住民一同親手製湯圓，讓長輩們提前感受過節氣氛。

「湯圓切勿吃太多」，桃園醫院營養師鄒孟君表示，傳統湯圓使用糯米製成，而糯米的黏性高，對年長者不利吞嚥，且糯米的消化時間較長，如腸胃功能不好者吃太多，容易出現腹脹、腹痛等消化不良的症狀，提醒家有年長者及腸胃功能不好者要特別注意，千萬別吃太多。

桃園醫院附設護理之家今天也和住民們一同舉辦健康五行湯圓活動，讓長輩們動手製作、吃自己親手製作的湯圓。桃園醫院社工李妍臻說，考量傳統湯圓以糯米製作，長輩恐不利吞嚥，且這次特地請教院內營養師、查詢健康食譜。

李妍臻解釋，這次製作的五行湯圓比較特別，以馬鈴薯與豆腐作為湯圓主體材料，取代傳統湯圓的糯米，再加入日本太白粉以利成形，最後使用各式蔬果粉讓湯圓呈現繽紛色彩，讓住民們能吃得安全又健康。