快訊

無懼查水表！蘇偉碩：若民意無法改變萊豬決策 重回街頭抗爭

國道3號寶山路段聯結車與4車追撞 1人受傷回堵10公里

冬至糯米湯圓難吞嚥 桃園護理之家用它取代更健康

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，桃園醫院附設護理之家也在今天和住民一同親手製「五行湯圓」，讓住民們能吃得安全又健康。圖／衛生福利部桃園醫院提供
冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，桃園醫院附設護理之家也在今天和住民一同親手製「五行湯圓」，讓住民們能吃得安全又健康。圖／衛生福利部桃園醫院提供

冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特別留意。桃園醫院附設護理之家也在今天和住民一同親手製湯圓，讓長輩們提前感受過節氣氛。

「湯圓切勿吃太多」，桃園醫院營養師鄒孟君表示，傳統湯圓使用糯米製成，而糯米的黏性高，對年長者不利吞嚥，且糯米的消化時間較長，如腸胃功能不好者吃太多，容易出現腹脹、腹痛等消化不良的症狀，提醒家有年長者及腸胃功能不好者要特別注意，千萬別吃太多。

桃園醫院附設護理之家今天也和住民們一同舉辦健康五行湯圓活動，讓長輩們動手製作、吃自己親手製作的湯圓。桃園醫院社工李妍臻說，考量傳統湯圓以糯米製作，長輩恐不利吞嚥，且這次特地請教院內營養師、查詢健康食譜

李妍臻解釋，這次製作的五行湯圓比較特別，以馬鈴薯與豆腐作為湯圓主體材料，取代傳統湯圓的糯米，再加入日本太白粉以利成形，最後使用各式蔬果粉讓湯圓呈現繽紛色彩，讓住民們能吃得安全又健康。

桃園醫院社工室主任余珮瑜說，護理之家對長輩們除了護理照護上的照顧外，還需要各種專業的協助及支持，像社工、營養師、物理治療師及職能治療師等，每次的照護安排和活動都會經過專業討論，活動的設計也會設身考量住民們的需求及適切度，讓活動更能貼近住民的心。

冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特別留意。圖／衛生福利部桃園醫院提供
冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特別留意。圖／衛生福利部桃園醫院提供

社工 冬至 食譜

延伸閱讀

冬至吃「山藥杏仁湯圓」 潤肺止咳、提升免疫力

3大措施搶商機 桃園加碼補助國旅

集集鎮啟動社區關懷據點義剪 冬至湯圓讓長輩暖心暖胃

限量20萬杯！全家便利商店「芝麻白玉醇奶」暖心上市　「鐵觀音霜淇淋」強勢回歸

相關新聞

冬至糯米湯圓難吞嚥 桃園護理之家用它取代更健康

冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特...

元旦起 苗栗生育津貼調至8800元

少子化等因素衝擊，苗栗縣新生兒人數逐年減少，縣府回應明年總預算案附帶決議，生育津貼明年元旦起，每一新生兒補助從6600元...

練300小時 竹縣消防員奪CPR冠軍

新竹縣消防局參加中華緊急救護技術員協會辦理的第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，拿下一般CPR組冠軍，還獲4優等及1佳...

3大措施搶商機 桃園加碼補助國旅

桃園市政府搶國旅商機，24日起至明年3月1日推出魅力金三角旅遊計畫、作伙來桃園團體旅遊與桃園2月限定住宿孝親優惠加碼3項...

竹市感恩季 來當弱勢兒童的耶誕老人

新竹市感恩季「Hi Light! My Life!」本周末登場，將有2場由民歌手、獨立樂團獻唱的感恩晚會，還有1場集合手...

沒水權 龍潭養雞場擬廢籌設許可

桃園市龍潭區高平里1處農牧用地獲准設立養雞場，業者取得建照並開始整地即引發居民抗議，憂心造成水及空氣汙染，市長鄭文燦昨天...

水肥亂象！合法業者怨無牌業者抽水肥 亂倒水溝、溪邊

桃園市僅龜山水資源回收中心每天可收50公噸水肥，對比轄內產出一天120公噸水肥，現階段僅能處理約4成水肥，桃園水肥清運業...

竹縣消防員參加TEMTA競賽 勇奪一般CPR組冠軍

新竹縣消防局參加中華緊急救護技術員協會辦理的第8屆全國呼吸道插管及心肺復甦術競賽，拿下一般CPR組冠軍，還獲4優等及1佳...

客家花布雲裳耶誕樹璀璨 苗栗市民廣場越夜越美麗

苗栗市公所今天發表全台唯一的客家花布耶誕樹及馬卡龍色耶誕燈區，5種顏色、124塊客家花布拼接，外加8朵牡丹花的耶誕樹，夜...

桃市立美術館結合青塘園地景 兒童美術館後年完工

桃園市立美術館工程選址於中壢青埔高鐵特定區（公十二、公十三公園），打造夢幻「山丘」造型的地景型美術館，規畫「市立美術館」...

突破障礙作畫展才藝 竹市「特殊教育」生美展即日開跑

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今在清華大學南大校區舉辦開幕典禮，展出109件特殊教育美術比賽前三名優秀作品。其中，...

消防大使猛男美女出列 盧秀燕：宣導防災別劃錯重點

台中市「2021消防形象月曆」出爐，20多位消防猛男、靚女及消防家庭的可愛寶寶走伸展台，呈現消防人員的力與美，市長盧秀燕...

熱門新聞

名產店誤開400萬發票 紅衣女客歸還業者豪請吃一年份麻糬

56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

金門酒糟牛教父再出發 76天創立新品牌

台中軍福十九路至松竹車站打通 縮短10分鐘步行時間

綠鬣蜥嘉縣今年已捕捉逾1千5百隻 學者：蜥肉寄生蟲多

男子花蓮慈濟醫院探女友病 上廁所竟未關門露屁股蛋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。