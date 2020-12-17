冬至糯米湯圓難吞嚥 桃園護理之家用它取代更健康
冬至將近，許多人都會在冬至吃湯圓慶祝，不過營養師提醒，湯圓不僅可能有熱量陷阱，糯米成份更是不易消化，易出現腹脹狀況，要特別留意。桃園醫院附設護理之家也在今天和住民一同親手製湯圓，讓長輩們提前感受過節氣氛。
「湯圓切勿吃太多」，桃園醫院營養師鄒孟君表示，傳統湯圓使用糯米製成，而糯米的黏性高，對年長者不利吞嚥，且糯米的消化時間較長，如腸胃功能不好者吃太多，容易出現腹脹、腹痛等消化不良的症狀，提醒家有年長者及腸胃功能不好者要特別注意，千萬別吃太多。
桃園醫院附設護理之家今天也和住民們一同舉辦健康五行湯圓活動，讓長輩們動手製作、吃自己親手製作的湯圓。桃園醫院社工李妍臻說，考量傳統湯圓以糯米製作，長輩恐不利吞嚥，且這次特地請教院內營養師、查詢健康食譜。
李妍臻解釋，這次製作的五行湯圓比較特別，以馬鈴薯與豆腐作為湯圓主體材料，取代傳統湯圓的糯米，再加入日本太白粉以利成形，最後使用各式蔬果粉讓湯圓呈現繽紛色彩，讓住民們能吃得安全又健康。
桃園醫院社工室主任余珮瑜說，護理之家對長輩們除了護理照護上的照顧外，還需要各種專業的協助及支持，像社工、營養師、物理治療師及職能治療師等，每次的照護安排和活動都會經過專業討論，活動的設計也會設身考量住民們的需求及適切度，讓活動更能貼近住民的心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言