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水肥亂象！合法業者怨無牌業者抽水肥 亂倒水溝、溪邊

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
合法的水肥車都會標示業者名稱、電話與清除許可證字號，並會裝設GPS，以利辨識追蹤。記者張裕珍／翻攝
合法的水肥車都會標示業者名稱、電話與清除許可證字號，並會裝設GPS，以利辨識追蹤。記者張裕珍／翻攝

桃園市僅龜山水資源回收中心每天可收50公噸水肥，對比轄內產出一天120公噸水肥，現階段僅能處理約4成水肥，桃園水肥清運業者坦言，水肥無處可去，就沒生意好做，由於水肥處理沒有急迫性，放了好幾年沒抽的化糞池不在少數，更無奈的是，無牌水肥車抽了亂倒排水溝、溪邊，大做黑心生意，讓合法業者看了情何以堪。

據環保局了解，桃園有部分水肥業者將水肥運往新竹汙水處理廠處理，但路途遙遠，加上處理費負擔大，對業者長期以來吃不消；也有桃園業者說，因水肥去處少，做不了生意，有北市業者來桃園抽水肥，再運回台北處理廠投肥，也被刁難不許入場。

「有多少量就收多少，只能加減做！」桃園市水肥清除商業同業公會理事長顧志祥也提到，水肥去處少，很多縣市連水肥處理廠都沒有，但加入公會的水肥業者自律有默契，輪流處理水肥清運，且化糞池「還可以等」，若半年或一年不抽都沒關係，但也希望政府重視衍生的無牌業者亂倒現象。

顧志祥舉例，依地區遠近不同，一輛水肥車收作業費2000元到2500元不等，送往投肥站要繳納1公噸200元規費，期間須受GPS軌跡追蹤，但無牌業者有的一台收1000元搶市，或敲竹槓一台收3000元，趁半夜摸黑偷倒到排水溝、南崁溪等處，行徑惡劣。

有業者透露，這些無牌業者車身根本沒有許可證編號，「一個人、一台車就能作業」，大半夜就將水肥偷倒進排水溝，倒了就拍拍屁股走人，希望環保局加強取締。

桃園市環保局指出，龜山汙水處理廠處理水肥一天50公噸，已達最大負荷量能，經研商近期將增加北區水資源回收中心處理水肥，另桃科汙水處理廠也有設置水肥投入口，且明年生質能中心就能營運，就可應付水肥處理，再加上桃園市汙水下水道接管率持續增加，桃園產出水肥會越來越少，一消一長之下，水肥問題可望大幅緩解。

至於無牌業者亂倒問題，環保局坦言，非法業者未領有許可，車輛也沒裝GPS能追蹤，難以稽查，仰賴民眾檢舉，若民眾發現水肥車輛未明顯標示業者名稱、聯絡電話以及許可證字號，即可拍照向環保局檢舉。

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